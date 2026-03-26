Thị trường Giá gas hôm nay 26/3/2026: Bình 12kg phổ biến 544.000 – 585.000 đồng Giá gas ngày 26/3/2026 tại TP.HCM tăng mạnh, bình 12kg phổ biến 544.000 – 585.000 đồng, nhiều hãng điều chỉnh sau kỳ tăng giá mới

Giá gas bán lẻ ngày 26/3 tiếp tục duy trì ở mức cao tại nhiều thương hiệu lớn như Saigon Petro, Gas Dầu khí, JP Gas, A Gas và các hãng khác trên thị trường.

Giá gas Saigon Petro

Bình gas SP loại 12kg (màu xám, đỏ, xanh lam, xanh lá) có giá 559.500 đồng/bình. Bình 45kg được bán với giá 2.098.500 đồng.

So với kỳ điều chỉnh ngày 20/3, giá gas Saigon Petro tăng 107.000 đồng đối với bình 12kg và tăng 401.500 đồng với bình 45kg.

Giá gas VT Gas

Tại TP.HCM, bình gas VT Gas loại 12kg có giá 544.400 đồng/bình, còn bình 45kg có giá 2.041.800 đồng.

Giá gas Dầu khí, JP Gas, A Gas

Giá gas Dầu khí, JP Gas, A Gas, Đặng Phước Gas và Dak Gas tại TP.HCM ở mức 544.000 đồng/bình 12kg và 2.041.800 đồng/bình 45kg. Mức giá này cũng áp dụng tại Đồng Nai và Tây Ninh.

Giá gas Pacific Petro, Esgas, ACE

Sau đợt điều chỉnh tăng, giá gas của Pacific Petro, Esgas, ACE đạt mức cao. Bình Esgas 6kg có giá 317.000 đồng, bình 12kg màu xám là 585.000 đồng, loại 12,5kg ở mức 614.500 đồng.

Gas Pacific loại 12kg màu xám có giá 569.000 đồng, loại màu là 603.000 đồng. Bình 45kg của Pacific Gas và Esgas có giá 2.104.500 đồng, bình 50kg là 2.335.500 đồng.

Diễn biến thị trường gas

Giá gas tăng liên tục khiến thị trường chịu áp lực về chi phí. Nhiều doanh nghiệp và cửa hàng tại TP.HCM đã triển khai các giải pháp để ổn định nguồn cung và hỗ trợ khách hàng.

Trong thời điểm giữa tháng 3, một số đơn vị tạm thời chiết nạp khoảng 8kg gas vào bình 12kg nhằm chia sẻ khó khăn do nguồn cung LPG bị hạn chế. Hiện phương án này đã dừng do lo ngại về tính minh bạch trong khối lượng.

Ở cấp đại lý, nhiều cửa hàng chủ động điều chỉnh mức tăng thấp hơn so với giá niêm yết để giữ khách. Một số nơi vẫn áp dụng giá chuẩn từ hãng nhưng kèm quà tặng như đường hoặc bột ngọt nhằm hỗ trợ người tiêu dùng.