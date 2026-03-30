Thị trường Giá gas hôm nay 30/3/2026: Bình 12kg từ 544.000 đến 603.000 đồng Giá gas hôm nay 30/3/2026: Bình 12kg từ 544.000 đến 603.000 đồng. Cập nhật giá các hãng VT Gas, Saigon Petro, Pacific, Esgas và kế hoạch đảm bảo nguồn cung LPG

Các hãng gas như Saigon Petro, VT Gas, Dầu khí, JP Gas, A Gas, Đặng Phước Gas, Dak Gas, Pacific, Esgas đều giữ giá ổn định sau đợt điều chỉnh gần nhất cách đây khoảng một tuần. Giá bán lẻ bình 12kg phổ biến trên 500.000 đồng, nhiều thương hiệu vượt nửa triệu đồng.

Giá gas bán lẻ đến tay người dùng (ngày 30/3)

VT Gas

Bình VT Gas 12kg: 544.400 đồng/bình

Bình VT Gas 45kg: 2.041.800 đồng/bình

Saigon Petro (SP)

Bình SP 12kg (màu xám, đỏ, xanh lam, xanh lá): 559.500 đồng/bình

Bình SP 45kg: 2.098.500 đồng/bình

Gas Dầu khí, JP Gas, A Gas, Đặng Phước Gas, Dak Gas

Bình 12kg (tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh): 544.000 đồng/bình

Bình 45kg: 2.041.800 đồng/bình

Pacific Gas

Pacific xám 12kg: 569.000 đồng/bình

Pacific màu 12kg: 603.000 đồng/bình

Bình 45kg: 2.104.500 đồng/bình

Bình 50kg: 2.335.500 đồng/bình

Esgas

Bình Esgas 6kg: 317.000 đồng/bình

Bình Esgas 12kg xám: 585.000 đồng/bình

Bình Esgas 12,5kg: 614.500 đồng/bình

Bình Esgas 45kg: 2.104.500 đồng/bình

Bình Esgas 50kg: 2.335.500 đồng/bình

Lưu ý: Giá niêm yết là mức cao nhất đến tay người dùng. Tùy cửa hàng, đại lý, khu vực có thể có ưu đãi riêng nên giá thực tế có thể thấp hơn.

Triển vọng nguồn cung gas

Theo các doanh nghiệp kinh doanh gas tại TP.HCM và khu vực phía Nam, nguồn LPG chủ yếu từ PV Gas Trading và Hyosung Vina. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã chủ động làm việc với khách hàng để đảm bảo nguồn cung trong hai tháng tới, bao gồm tăng cường nhập khẩu từ Trung Đông và đẩy mạnh sản xuất LPG trong nước.

Các giải pháp ứng phó được kích hoạt từ đầu tháng 3/2026: tăng cường tìm kiếm nguồn hàng từ Hoa Kỳ, Australia, Đông Á, Đông Nam Á để thay thế nguồn thiếu hụt; cung cấp đa dạng sản phẩm khí nội địa (khí đường ống, CNG) cho khách hàng công nghiệp.

PV Gas dự kiến nhập thêm gần 48.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ trong tháng 4/2026, đồng thời bổ sung các chuyến tàu nhỏ hơn mỗi tháng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Phía PV Gas cam kết phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường trong tháng 4 và tháng 5, cũng như các tháng tiếp theo.