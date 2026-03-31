Thị trường Giá gas hôm nay 31/3: Ổn định, chờ giá tháng 4 Giá gas hôm nay 31/3: SP 12kg 559.500 đồng, VT Gas 544.400 đồng. Thị trường chờ giá tháng 4 từ doanh nghiệp

Ngày 31/3, giá gas tại TP.HCM và khu vực phía Nam chưa ghi nhận sự điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp lớn vẫn đang phân phối với mức giá niêm yết từ kỳ điều chỉnh gần nhất (ngày 24/3). Dưới đây là giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của một số thương hiệu.

Giá gas các thương hiệu tại TP.HCM và phía Nam

Saigon Petro (gas SP): Bình 12kg: 559.500 đồng (các màu xám, đỏ, xanh lam, xanh lá). Bình 45kg: 2.098.500 đồng.

VT Gas: Bình 12kg: 544.400 đồng. Bình 45kg: 2.041.800 đồng.

Dầu khí, JP Gas, A Gas, Đặng Phước Gas, Dak Gas: Bình 12kg: 544.000 đồng. Bình 45kg: 2.041.800 đồng (áp dụng tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh).

Pacific Gas: Bình xám 12kg: 569.000 đồng. Bình màu 12kg: 603.000 đồng. Bình 45kg: 2.104.500 đồng. Bình 50kg: 2.335.500 đồng.

Esgas: Bình 6kg: 317.000 đồng. Bình 12kg xám: 585.000 đồng. Bình 12,5kg: 614.500 đồng. Bình 45kg: 2.104.500 đồng. Bình 50kg: 2.335.500 đồng.

Lưu ý: Đây là mức giá bán lẻ cao nhất. Tùy vào cửa hàng, đại lý và khu vực, giá thực tế có thể thấp hơn do các chương trình ưu đãi riêng.

Hồi hộp chờ giá gas tháng 4/2026

Theo thông lệ, chiều cuối tháng các doanh nghiệp sẽ công bố giá bán cho tháng tiếp theo. Sau một tuần không điều chỉnh, nhiều đại lý đang mong chờ mức giá mới.

Chị Hà, đại diện đại lý gas tại khu vực chợ Bà Chiểu (phường Gia Định, TP.HCM), cho biết: "Chưa bao giờ giá gas tăng mạnh như năm nay do chiến sự tại Trung Đông. Giá cao ảnh hưởng đến người tiêu dùng, nhưng đại lý cũng khó khăn vì thiếu hàng. Qua tháng 4, chúng tôi hồi hộp không biết tăng hay giảm, chỉ mong giá giảm để ổn định."

Phía PV Gas cho biết, trên tinh thần đồng hành chia sẻ khó khăn, doanh nghiệp và khách hàng sẽ nỗ lực đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường trong tháng 4-5 và liên tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn cung các tháng tiếp theo.