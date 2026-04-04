Giá gas hôm nay 4/4/2026: Bình 12kg dao động 639.000-695.500 đồng tùy khu vực, thị trường có nhiều biến động

Giá gas hôm nay 4/4/2026 có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực và doanh nghiệp. Mức giá bình 12kg hiện dao động từ khoảng 639.000 đồng đến gần 700.000 đồng, tùy theo từng vùng và thương hiệu cung cấp.

Giá gas hôm nay 4/4/2026 theo khu vực

Theo cập nhật từ Gas South, bảng giá mới đã được áp dụng từ ngày 3/4 tại nhiều khu vực trên cả nước. Tại Đông Nam Bộ, bình gas 12kg được bán với giá 639.000 đồng, còn bình 45kg đạt 2.398.100 đồng.

Khu vực Tây Nam Bộ có mức giá cao hơn nhẹ, với bình 12kg đạt 643.500 đồng và bình 45kg ở mức 2.343.000 đồng. Tại Tây Nguyên, giá gas tăng đáng kể, bình 12kg lên 691.900 đồng và bình 45kg đạt 2.596.351 đồng.

Duyên hải miền Trung là khu vực có giá cao nhất, với bình 12kg ở mức 695.500 đồng và bình 45kg đạt 2.531.696 đồng. Sự chênh lệch giữa các vùng phản ánh chi phí vận chuyển và nguồn cung khác nhau.

Giá gas hôm nay 4/4/2026: Cao nhất gần 700000 đồng

Giá gas hôm nay tại các doanh nghiệp lớn

Giá gas hôm nay tại nhiều doanh nghiệp khác vẫn giữ theo kỳ điều chỉnh đầu tháng 4. Saigon Petro hiện bán bình 12kg ở mức 654.500 đồng, trong khi bình 45kg có giá 2.455.000 đồng.

Gas Pacific ghi nhận mức giá 650.000 đồng đối với bình xám 12kg và 660.000 đồng với bình màu. Bình 45kg có giá 2.408.000 đồng, còn loại 50kg đạt 2.673.000 đồng.

ESGAS niêm yết bình 6kg ở mức 325.000 đồng, bình 12kg khoảng 650.000 đồng và loại 12,5kg đạt 677.000 đồng. Bình 45kg có giá 2.408.000 đồng, còn loại 50kg giữ mức 2.673.000 đồng.

PV GAS LPG Miền Nam đang bán bình 12kg ở mức 660.081 đồng, còn bình 45kg gần chạm mốc 2,5 triệu đồng.

Giá gas biến động theo thị trường

Doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết giá bán lẻ hiện được điều chỉnh linh hoạt theo biến động thị trường, thay vì cố định theo chu kỳ đầu tháng như trước. Cách điều chỉnh này giúp phản ánh sát hơn diễn biến cung – cầu và chi phí đầu vào.

Xu hướng thị trường gas thời gian tới

Giá gas hôm nay có thể tiếp tục biến động khi thị trường năng lượng thế giới còn nhiều yếu tố khó lường. Chi phí vận chuyển, nguồn cung khí hóa lỏng và biến động giá dầu sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến giá bán lẻ trong nước.

Người tiêu dùng nên theo dõi giá thường xuyên để có kế hoạch sử dụng hợp lý, đặc biệt trong giai đoạn giá gas có xu hướng biến động theo từng khu vực.

Nguồn tham khảo

Gas South, Saigon Petro, PV GAS LPG và các doanh nghiệp phân phối gas