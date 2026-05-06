Thị trường Giá gas hôm nay 6/5/2026 : Australia chi 7,2 tỷ USD dự trữ nhiên liệu Giá gas hôm nay 6/5/2026 trong nước ổn định 550.000 – 677.000 đồng/bình 12kg, Australia cam kết chi 10 tỷ AUD (7,22 tỷ USD) lập kho dự trữ nhiên liệu trước cú sốc nguồn cung từ Trung Đông.

Giá gas hôm nay 6/5/2026 trong nước duy trì trạng thái đi ngang

Bước sang ngày 6/5/2026, giá gas hôm nay tại Việt Nam duy trì trạng thái đi ngang trên cả ba miền và toàn bộ thương hiệu lớn sau đợt phân hóa đầu tháng.

Tại miền Bắc, Hà Nội giữ 598.104 đồng/bình 12kg, Hải Phòng 596.160 đồng. Miền Trung, Đà Nẵng 587.000 đồng. Miền Nam, TP HCM 592.000 đồng và Cần Thơ rẻ nhất 550.000 đồng/bình.

Sự ổn định của giá gas nội địa diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với rủi ro nguồn cung lớn từ Trung Đông.

Australia cam kết 10 tỷ AUD tăng dự trữ nhiên liệu quốc gia

Theo Reuters, thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm thứ Tư cho biết Úc sẽ chi 10 tỷ AUD (7,22 tỷ USD) để tăng cường kho dự trữ nhiên liệu quốc gia và thiết lập một kho dự trữ nhiên liệu thuộc sở hữu nhà nước vĩnh viễn. Mục tiêu là đảm bảo người dân Úc có thể tự tin hơn trong việc bảo vệ chủ quyền năng lượng không chỉ trong cuộc khủng hoảng này mà còn trong tương lai. Gói đảm bảo an ninh nhiên liệu trị giá 10 tỷ AUD sẽ là trọng tâm trong ngân sách của chính phủ trung tả vào tuần tới.

Lượng dự trữ nhiên liệu của Australia khoảng 1 tỷ lít (264 triệu gallon) sẽ đảm bảo Úc có đủ nhiên liệu sử dụng trong nước ít nhất 50 ngày để bảo vệ quốc gia này khỏi những cú sốc về nguồn cung trong tương lai. Úc nhập khẩu khoảng 80% nhiên liệu và đã trải qua tình trạng thiếu hụt cục bộ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông.

Đây là một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận an ninh năng lượng của Australia – quốc gia duy nhất trong số ít các nước thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chưa có kho dự trữ nhiên liệu thuộc sở hữu nhà nước.

Kho dự trữ nhiên liệu thuộc sở hữu nhà nước của Australia sẽ có chi phí 3,2 tỷ AUD. Nghĩa vụ dự trữ tối thiểu của Úc, vốn yêu cầu các nhà nhập khẩu và nhà máy lọc dầu phải dự trữ lượng nhiên liệu đủ dùng khoảng 30 ngày, cũng sẽ được giảm bớt 10 ngày, với chi phí 34,7 triệu AUD.

Kho dự trữ tập trung vào việc giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung và hạn chế nguồn cung ở các khu vực đối với những người sử dụng thiết yếu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nguồn cung.

Ngoài 3,2 tỷ AUD cho kho dự trữ, gói 10 tỷ AUD của Australia còn dành 7,5 tỷ AUD để tăng lượng dự trữ nhiên liệu và phân bón thông qua việc cung cấp các khoản vay, vốn chủ sở hữu, bảo lãnh, bảo hiểm và hỗ trợ giá cả.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết Úc là một trong số ít các quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế không có kho dự trữ nhiên liệu thuộc sở hữu nhà nước, và nay sẽ có một kho dự trữ khoảng một tỷ lít, đặc biệt tập trung vào dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực.

Bảng giá gas hôm nay 6/5/2026 theo khu vực và thương hiệu

Phân loại Khu vực/Thương hiệu Bình 12kg (đồng) Bình 45-48kg (đồng) Khu vực Hà Nội 598.104 2.392.416 (48kg) Khu vực Hải Phòng 596.160 2.428.704 (48kg) Khu vực Đà Nẵng 587.000 2.263.000 (48kg) Khu vực TP HCM 592.000 2.364.000 (48kg) Khu vực Cần Thơ 550.000 2.200.000 (48kg) Thương hiệu Petrolimex Hà Nội 598.104 2.392.416 (48kg) Thương hiệu Saigon Petro 654.500 2.455.000 (45kg) Thương hiệu Pacific Petro 677.000 2.509.000 (45kg) Thương hiệu PV GAS Hà Nội 610.600 2.289.750 (45kg) Thương hiệu PV GAS TP HCM 667.081 2.501.509 (45kg)

Giá gas Petrolimex Hà Nội 598.104 đồng/bình ổn định

Giá gas Petrolimex hôm nay tại khu vực Hà Nội tiếp tục duy trì nhịp độ bình ổn tuyệt đối khi giá gas hiện tại neo ở mức 598.104 đồng cho bình 12kg. Mặc dù những ngày đầu tháng giá Petrolimex Hà Nội từng ghi nhận sự sụt giảm ở phân khúc gas công nghiệp, nhưng bước sang phiên giao dịch ngày hôm nay, biểu giá dân dụng vẫn không ghi nhận bất kỳ sự xê dịch nào, bảo lưu trạng thái "lặng sóng" ổn định với mức chênh lệch bằng 0.

Giá gas PV GAS, Saigon Petro, Pacific Petro đều đi ngang

Thương hiệu Saigon Petro vẫn giữ nguyên giá gas hôm nay ở mức 654.500 đồng/bình 12kg và 2.455.000 đồng/bình 45kg.

Pacific Petro sau khi tăng mạnh vào những ngày trước đó, giá đổi bình gas 12kg hôm nay đã đi ngang ở 677.000 đồng, bình 45kg 2.509.000 đồng – cao nhất thị trường.

PV GAS Hà Nội 610.600 đồng/bình 12kg và 2.289.750 đồng/bình 45kg, PV GAS TP HCM 667.081 đồng/bình 12kg và 2.501.509 đồng/bình 45kg. Sự ổn định của các thương hiệu giúp người tiêu dùng có cơ sở rõ ràng để cân đối chi tiêu.