Thị trường Giá gas hôm nay 7/4/2026: Bình gas 12kg từ 639.000 – 695.500 đồng Giá gas hôm nay 7/4/2026 tại thị trường trong nước được các hãng niêm yết ổn định. Bình gas 12kg dao động từ 639.000 – 695.500 đồng tùy thương hiệu và khu vực. Đáng chú ý, một số đại lý tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã chủ động giảm 10.000 – 20.000 đồng/bình để hỗ trợ khách hàng.

Giá gas hôm nay 7/4/2026 của từng hãng

Bình gas SP 12kg (các loại màu xám, đỏ, xanh lam, xanh lá) có giá 654.500 đồng/bình. Bình gas SP 45kg được Saigon Petro bán ra với giá 2.455.000 đồng/bình.

Bình ESGAS 6kg có giá 325.000 đồng. Bình ESGAS 12kg xám niêm yết 650.000 đồng, bình ESGAS 12,5kg có giá 677.000 đồng. Đối với loại lớn, bình ESGAS 45kg bán lẻ 2.408.000 đồng, bình ESGAS 50kg có giá 2.673.000 đồng.

Bình gas Pacific xám 12kg có giá 650.000 đồng. Bình gas Pacific màu 12kg cao hơn một chút, ở mức 660.000 đồng. Bình Pacific 45kg bán lẻ 2.408.000 đồng, bình Pacific 50kg có giá 2.673.000 đồng.

Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG Miền Nam) niêm yết bình 12kg với giá 660.081 đồng, bình 45kg gần 2,5 triệu đồng/bình.

Giá gas Gas South theo từng khu vực

Các thương hiệu thuộc Gas South gồm Gas Dầu khí, JP Gas, A Gas, Đặng Phước Gas, Dak Gas đưa ra mức giá bán lẻ cụ thể theo từng khu vực như sau:

Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 45kg (đồng) Đông Nam Bộ 639.000 2.398.100 Tây Nam Bộ 643.500 2.343.000 Tây Nguyên 691.900 2.596.351 Duyên hải miền Trung 695.500 2.531.696

Các doanh nghiệp phân phối gas lớn cho biết mức giá trong bảng là giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng. Giá gas thực tế tại các đại lý có thể thấp hơn tùy theo chương trình bán hàng và chính sách tại từng khu vực.

Bảng tổng hợp giá gas hôm nay 7/4/2026

Thương hiệu Bình 12kg (đồng) Bình 45kg (đồng) Saigon Petro (SP) 654.500 2.455.000 ESGAS (12kg xám) 650.000 2.408.000 Pacific (xám) 650.000 2.408.000 PV GAS LPG Miền Nam 660.081 ~2.500.000 Gas South – Đông Nam Bộ 639.000 2.398.100 Gas South – Tây Nam Bộ 643.500 2.343.000 Gas South – Tây Nguyên 691.900 2.596.351 Gas South – Duyên hải miền Trung 695.500 2.531.696

Đại lý giảm giá gas 10.000 – 20.000 đồng/bình hỗ trợ người dùng

Từ ngày 6/4, tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam, một số đại lý và cửa hàng gas đã quyết định giảm 10.000 – 20.000 đồng/bình gas 12kg để hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh giá gas liên tục tăng thời gian qua. Ngoài việc trực tiếp giảm giá, một số nơi còn có chính sách khuyến mãi dành cho khách quen, tặng kèm các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày như dầu ăn, bột ngọt, đường.

PV Gas tăng cường nhập khẩu LPG, đảm bảo nguồn cung

PV Gas – doanh nghiệp lớn trong nhập khẩu và phân phối LPG – cho biết đã phối hợp cùng Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV Gas Trading) kích hoạt bộ giải pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp của thị trường LPG. Hai nhóm giải pháp trọng yếu được triển khai là tăng cường nội lực và đa dạng hóa nguồn cung.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu thêm gần 48.000 tấn LPG vào tháng 4 từ Hoa Kỳ, bên cạnh việc mua bổ sung các chuyến tàu định áp nhỏ hơn trong mỗi tháng nhằm đảm bảo nguồn cung theo yêu cầu của khách hàng. Động thái này cho thấy các doanh nghiệp đầu mối đang chủ động ứng phó để ổn định giá gas trong thời gian tới.