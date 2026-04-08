Thị trường Giá gas hôm nay 8/4/2026: Dao động từ 610.000 đến 695.500 đồng/bình 12kg Giá gas hôm nay 8/4/2026: Dao động từ 610.000 đến 695.500 đồng/bình 12kg. PV Gas dự kiến nhập khẩu thêm gần 48.000 tấn LPG trong tháng 4 từ Hoa Kỳ để đảm bảo nguồn cung.

Giá gas hôm nay 8/4/2026: PetroVietnam Gas

Giá gas hôm nay của PetroVietnam Gas được Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam phân phối dao động từ 610.000 - 660.000 đồng cho mỗi bình 12kg, tùy theo khu vực.

Cụ thể, bình PetroVietnam Gas 12kg tại chi nhánh miền Nam (TP.HCM) có giá cao nhất 660.000 đồng. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ niêm yết 654.000 đồng.

Chi nhánh miền Trung (Đà Nẵng) ở mức 622.000 đồng. Chi nhánh Tây Bắc (Phú Thọ) là 616.000 đồng. Chi nhánh miền Bắc (Hà Nội) có giá thấp nhất 610.000 đồng.

Bình PetroVietnam Gas 45kg tại các vùng dao động từ 2.288.250 - 2.475.260 đồng, trong đó TP.HCM có giá đắt nhất.

Theo doanh nghiệp, tất cả các bình gas mang nhãn hiệu PetroVietnam Gas đều có dán nhãn hàng hóa, niêm màng co và tem QR code truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. Người tiêu dùng cần chú ý các dấu hiệu nhận diện này để đảm bảo quyền lợi và an toàn khi mua gas.

Giá gas Saigon Petro và Pacific hôm nay 8/4/2026

Bình gas SP 12kg (các loại màu xám, đỏ, xanh lam, xanh lá) có giá 654.500 đồng/bình. Bình gas SP 45kg được Saigon Petro bán ra ở mức 2.455.000 đồng.

Bình gas Pacific xám 12kg có giá 650.000 đồng. Bình Pacific màu 12kg niêm yết 660.000 đồng. Bình Pacific 45kg có giá bán lẻ 2.408.000 đồng. Bình Pacific 50kg có giá 2.673.000 đồng.

Giá gas hôm nay của Gas South theo khu vực

Gas Dầu khí, JP Gas, A Gas, Đặng Phước Gas, Dak Gas thuộc Gas South đưa ra mức giá bán lẻ cụ thể cho từng khu vực như sau:

Đông Nam Bộ

Bình gas 12kg có giá 639.000 đồng, bình 45kg có giá 2.398.100 đồng.

Đồng bằng sông Cửu Long

Bình gas 12kg có giá 643.500 đồng, bình 45kg có giá 2.343.000 đồng.

Tây Nguyên

Bình gas 12kg có giá 691.900 đồng, bình 45kg có giá 2.596.351 đồng.

Duyên hải miền Trung

Bình gas 12kg có giá 695.500 đồng, bình 45kg có giá 2.531.696 đồng.

Vì sao giá gas liên tục tăng?

Từ đầu tháng 3 đến nay, giá gas bán lẻ trong nước liên tục tăng do ảnh hưởng của căng thẳng Trung Đông, tác động trực tiếp đến nguồn cung LPG thế giới.

LPG (thường được gọi là gas) là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc từ chế biến khí đốt tự nhiên và quá trình lọc dầu thô, với thành phần chính là Propane (C3H8) hoặc Butane (C4H10) hoặc hỗn hợp của hai loại này. Propane và Butane được tồn trữ riêng biệt hoặc trộn theo các tỷ lệ tùy mục đích sử dụng. Ở nhiệt độ và áp suất bình thường, LPG ở thể khí; khi được nén đến áp suất nhất định hoặc làm lạnh, LPG chuyển sang thể lỏng để thuận tiện cho tồn trữ và vận chuyển.

PV Gas nhập thêm 48.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ

PV Gas cho biết đã kích hoạt bộ giải pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp của thị trường LPG, tập trung vào hai nhóm giải pháp trọng yếu: tăng cường nội lực và đa dạng hóa nguồn cung.

Doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu thêm gần 48.000 tấn LPG vào tháng 4 từ Hoa Kỳ, bên cạnh việc mua bổ sung các chuyến tàu định áp nhỏ hơn trong mỗi tháng, nhằm đảm bảo nguồn cung theo yêu cầu của khách hàng.