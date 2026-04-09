Thị trường Giá gas hôm nay 9/4/2026: Bảng giá gas Petrolimex, PV Gas và khí đốt thế giới Giá gas hôm nay 9/4/2026: Xem bảng giá gas Petrolimex, PV Gas và thông tin thị trường khí đốt thế giới vừa lao dốc 20% sau lệnh ngừng bắn

Giá gas hôm nay ngày 9/4/2026 điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương phía Bắc, trong khi các khu vực miền Trung và miền Nam duy trì sự ổn định tương đối.

Biến động thực tế chịu ảnh hưởng từ chi phí vận tải nội địa và các yếu tố vĩ mô từ thị trường khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Giá gas hôm nay tại các khu vực Bắc - Trung - Nam bao nhiêu?

Hiện tại, mức chi phí đổi bình gas có sự chênh lệch rõ rệt giữa các tỉnh thành do đặc thù về chuỗi cung ứng và hệ thống kho bãi tại từng vùng miền.

Bảng giá bán lẻ tại các địa phương trọng điểm

Khu vực Địa phương Bình 12kg (VNĐ) Bình 48kg (VNĐ) Thay đổi Miền Bắc Hà Nội 629.208 2.516.832 +1.000 Miền Bắc Hải Phòng 638.928 2.540.160 0 Miền Trung Đà Nẵng 596.000 2.299.000 0 Miền Nam TP. HCM 612.000 2.444.000 0 Miền Nam Cần Thơ 550.000 2.200.000 0

Hà Nội ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng đối với loại bình dân dụng. Hải Phòng tiếp tục giữ vị trí là nơi có mức giá bán lẻ cao nhất khu vực phía Bắc.

Ngược lại, Cần Thơ là địa phương có giá thành dễ tiếp cận nhất cho người tiêu dùng với mức chênh lệch lên tới gần 80.000 đồng so với thủ đô.

So sánh giá gas hôm nay giữa các thương hiệu lớn

Người tiêu dùng có thể lựa chọn đa dạng các thương hiệu tùy thuộc vào uy tín và hệ thống dịch vụ sau bán hàng. Mỗi hãng gas áp dụng một biểu giá riêng biệt dựa trên tiêu chuẩn an toàn và công nghệ chiết nạp.

Chi tiết biểu giá theo từng hãng gas uy tín

Thương hiệu Khu vực Bình 12kg (VNĐ) Bình 45kg/48kg (VNĐ) Petrolimex Toàn quốc 628.208 2.516.832 (48kg) SAIGON PETRO Toàn quốc 654.500 2.455.000 (45kg) Pacific Petro Toàn quốc 650.000 2.408.000 (45kg) PV GAS Hà Nội 610.200 2.288.250 (45kg) PV GAS TP. HCM 660.081 2.475.269 (45kg)

Petrolimex duy trì mức giá cạnh tranh ở phân khúc gas công nghiệp, trong khi PV GAS có sự phân hóa mạnh mẽ về giá giữa hai miền.

Tại TP. Hồ Chí Minh, PV GAS niêm yết mức giá cao nhất thị trường cho bình 12kg, đạt hơn 660.000 đồng. Các thương hiệu như SAIGON PETRO và Pacific Petro giữ mức giá ổn định trong phân khúc trung và cao cấp.

Phân tích thị trường khí đốt quốc tế và tác động đến Việt Nam

Giá nhiên liệu trong nước chịu tác động gián tiếp từ diễn biến giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu và các khu vực xuất khẩu trọng điểm như Trung Đông.

Giá khí đốt châu Âu lao dốc sau thỏa thuận ngừng bắn

Tại sàn giao dịch TTF Hà Lan, giá khí đốt chuẩn của châu Âu đã giảm mạnh tới 20% ngay sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần. Mức giá kỳ hạn tháng 5/2026 sụt giảm từ 62 USD xuống còn khoảng 51,45 USD mỗi MWh.

Sự hạ nhiệt này mang lại hy vọng về việc tái mở cửa eo biển Hormuz - huyết mạch quan trọng chiếm phần lớn lưu lượng vận chuyển LNG toàn cầu.

Rủi ro nguồn cung từ Qatar ảnh hưởng dài hạn đến giá gas

Mặc dù giá thế giới giảm tức thời, nhưng nguồn cung thực tế vẫn đối mặt với thách thức lớn. Tổ hợp hóa lỏng Ras Laffan của Qatar - cơ sở lớn nhất thế giới - đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công quân sự vào tháng 3. Các chuyên gia dự báo việc sửa chữa cơ sở hạ tầng này có thể kéo dài tới 5 năm.

Sự gián đoạn nguồn cung LNG từ Qatar, vốn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, sẽ tạo áp lực tăng giá năng lượng trong trung và dài hạn, ngay cả khi các lệnh ngừng bắn tạm thời được thực thi.

Để theo dõi các biến động mới nhất, quý khách có thể tham khảo thông tin từ các đơn vị uy tín như Oilprice hoặc website chính thức của các hiệp hội năng lượng trong nước. Sự hiểu biết về thị trường toàn cầu sẽ giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tối ưu hóa chi phí sử dụng năng lượng hằng ngày.