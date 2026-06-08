Giá hạt tiêu duy trì mốc 140.000 đồng/kg, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu nguyên liệu Giá tiêu trong nước tuần qua ổn định ở mức cao dù giảm nhẹ 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu hạt tiêu với mức tăng 69% về lượng phục vụ chế biến sâu.

Thị trường hạt tiêu nội địa tuần qua ghi nhận sự ổn định trong khoảng 137.000 – 140.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông là hai khu vực duy trì mức giá thu mua cao nhất cả nước. So với tuần trước, mặt bằng giá đã điều chỉnh giảm khoảng 2.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến giá tiêu trên thị trường quốc tế

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới trong phiên giao dịch gần nhất không có nhiều biến động lớn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung duy trì ở mức 7.091 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.151 USD/tấn. Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ mức 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn.

Dưới đây là bảng giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng niêm yết bởi IPC:

Loại hạt tiêu Giá cả (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.091 - Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.151 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.025 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.100 - Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.200 - Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.000 -

Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, nhập khẩu tăng vọt

Số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy một sự dịch chuyển đáng kể trong cán cân thương mại ngành tiêu tháng 5/2026. Lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 25.180 tấn (trị giá 166,2 triệu USD), giảm 18,9% về lượng so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc sụt giảm sâu, chỉ đạt 1.512 tấn, tương đương mức giảm 66,8% so với tháng 4/2026.

Ngược lại, hoạt động nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam đang tăng trưởng nóng. Chỉ tính riêng tháng 5/2026, Việt Nam nhập khẩu 8.745 tấn tiêu với trị giá gần 50 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượng nhập khẩu đạt 38.086 tấn, tăng 69% về lượng và gần 60% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này phản ánh chiến lược của các doanh nghiệp trong nước nhằm đẩy mạnh thu mua nguyên liệu cho nhu cầu chế biến sâu và tái xuất khẩu.

Nhận định thị trường và khuyến nghị

Dù mức giá hiện tại vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người nông dân, nhưng sức ép từ chi phí canh tác và nhân công thu hoạch đang ngày càng tăng. Các chuyên gia khuyến cáo nhà vườn cần tính toán kỹ lưỡng giữa việc bán ngay để thu hồi vốn hay tiếp tục trữ hàng chờ thời điểm giá tốt hơn.

Về triển vọng ngắn hạn, ngành tiêu thế giới được dự báo sẽ duy trì trạng thái cân bằng. Do sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn chưa có dấu hiệu thặng dư và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ổn định, giá hạt tiêu khó có khả năng xảy ra những biến động đột biến trong thời gian tới.