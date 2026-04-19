Giá hạt tiêu ngày 16/4/2026 tăng phiên thứ ba liên tiếp, đạt mốc 141.000 đồng/kg Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng thêm 500 – 1.000 đồng/kg, duy trì đà tăng trưởng 3 ngày qua. Trong khi đó, thị trường thế giới ghi nhận sự sụt giảm tại Indonesia.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 16/4 ghi nhận đà tăng trưởng phiên thứ ba liên tiếp. Theo khảo sát, giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đã chạm mốc 141.000 đồng/kg, tăng trung bình từ 500 – 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến giá hồ tiêu trong nước

Cụ thể, tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đẩy giá thu mua lên ngưỡng cao nhất thị trường là 141.000 đồng/kg. Tại các khu vực khác như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai, giá cũng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đứng ở mức 140.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Gia Lai có mức điều chỉnh thấp hơn với 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mốc 140.000 đồng/kg.

Thị trường (khu vực khảo sát) Giá thu mua ngày 16/4 (VNĐ/kg) Thay đổi (VNĐ/kg) Đắk Lắk 141.000 +1.000 Gia Lai 140.000 +500 Đắk Nông 141.000 +1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 140.000 +1.000 Bình Phước 140.000 +1.000 Đồng Nai 140.000 +1.000

Thị trường quốc tế: Giá tiêu Indonesia tiếp tục giảm

Trái ngược với đà tăng tại Việt Nam, giá tiêu đen Lampung của Indonesia theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã giảm nhẹ thêm 2 USD/tấn, xuống còn 7.063 USD/tấn. Tương tự, tiêu trắng Muntok của nước này cũng giảm 3 USD/tấn, đạt mức 9.305 USD/tấn.

Tại các thị trường xuất khẩu khác, mức giá duy trì ổn định. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ ở mức 6.150 USD/tấn; tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l dao động ổn định trong khoảng 6.100 – 6.200 USD/tấn.

Bảng giá tiêu đen và tiêu trắng thế giới ngày 16/4

Tên loại Giá niêm yết (USD/tấn) % Thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.063 -0,03% Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.150 0% Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200 0% Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.305 -0,03% Tiêu trắng Việt Nam 9.000 0%

Định hướng nâng cao giá trị ngành hồ tiêu Việt Nam

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), mặc dù Việt Nam đang giữ vị thế cạnh tranh vượt trội trên bản đồ gia vị thế giới, nhưng nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là phải kiện toàn vị thế và khẳng định "Thương vị Quốc gia".

VPSA đang hướng tới xây dựng thương hiệu chung cho toàn ngành thay vì các nhãn hiệu doanh nghiệp riêng lẻ. Bà Liên nhấn mạnh nhu cầu về một môi trường chính sách thông thoáng, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương trong các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thị trường chủ lực. Bên cạnh đó, việc đồng bộ hóa tiêu chuẩn chất lượng (như FDA, USDA) và hỗ trợ tài chính xanh cho chế biến sâu là những yếu tố then chốt để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh trước các đối thủ FDI.