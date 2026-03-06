Giá hạt tiêu ngày 3/6 giảm mạnh về mức 136.000 đồng/kg, nguồn cung dài hạn gặp áp lực Thị trường hạt tiêu trong nước ghi nhận mức giảm tới 3.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Trong khi đó, giá xuất khẩu từ Indonesia tăng nhẹ còn Brazil tiếp tục điều chỉnh giảm.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay ghi nhận xu hướng giảm mạnh tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, dao động trong khoảng 136.000 – 139.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đắk Lắk và Đắk Nông là hai địa phương có mức giảm sâu nhất với 3.000 đồng/kg, nhưng vẫn duy trì ngưỡng giá cao nhất toàn quốc.

Diễn biến thị trường hạt tiêu trong nước và quốc tế

Theo báo cáo từ thị trường, đà giảm hôm nay được các chuyên gia đánh giá là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật tất yếu sau giai đoạn giá tăng nóng trước đó. Nhu cầu từ các quốc gia xuất khẩu chính vẫn duy trì ổn định, tuy nhiên kỳ nghỉ lễ Eid-Adha tại một số khu vực sản xuất và tiêu thụ lớn đã khiến hoạt động giao dịch tạm thời chững lại.

Giá xuất khẩu theo dữ liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC)

Trên thị trường thế giới, Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) vừa điều chỉnh tăng nhẹ giá tiêu tại Indonesia. Cụ thể, tiêu đen Lampung tăng 0,06%, lên mức 7.160 USD/tấn; tiêu trắng Muntok tăng 0,11%, đạt 9.241 USD/tấn. Ngược lại, tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 1,24%, chốt tại 6.025 USD/tấn. Các loại hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn giữ giá ổn định so với phiên trước.

Loại hạt tiêu Giá cả (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.160 +0,06 Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.241 +0,11 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.025 -1,24 Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.100 - Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.200 - Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.000 -

Phân tích triển vọng cung - cầu hạt tiêu

Mặc dù giá đang có dấu hiệu điều chỉnh ngắn hạn, các yếu tố nền tảng của thị trường vẫn được nhận định là tương đối tích cực. Nguồn cung toàn cầu hiện chưa có dấu hiệu dư thừa mạnh, trong khi xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt.

Về dài hạn, sản lượng hạt tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất chủ chốt đang chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu và chi phí sản xuất tăng cao. Điều này khiến triển vọng nguồn cung trong trung và dài hạn không quá dồi dào như những năm trước. Các chuyên gia dự báo nếu lực mua quốc tế phục hồi mạnh hơn trong tháng 6, giá hạt tiêu có thể xuất hiện nhịp tăng mới sau giai đoạn tích lũy hiện nay.