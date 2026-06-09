Giá hạt tiêu ngày 9/6 ổn định tại mức 140.000 đồng/kg, Việt Nam mở rộng chuỗi giá trị Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 9/6 duy trì ổn định, trong khi Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm chế biến toàn cầu. Xuất khẩu gia vị Ấn Độ giảm mạnh do xung đột.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 9/6 ghi nhận trạng thái đi ngang, dao động trong khoảng 137.000 đến 140.000 đồng/kg. Tại thị trường quốc tế, Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) cũng giữ nguyên mức giá niêm yết tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như Indonesia, Brazil và Malaysia.

Diễn biến giá hồ tiêu trên thị trường quốc tế

Theo ghi nhận mới nhất từ IPC, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) hiện giữ ở mức 7.091 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.151 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 chốt phiên ở mức 6.025 USD/tấn. Riêng tại Malaysia, giá tiêu trắng vẫn duy trì ở ngưỡng cao nhất thế giới với 12.250 USD/tấn.

Loại hạt tiêu Giá niêm yết (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.091 - Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.151 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.025 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.100 - Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.200 - Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.000 -

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện đứng ở mức 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Mức giá này được đánh giá là cạnh tranh nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hạt tiêu chính trên thế giới hiện nay.

Việt Nam trở thành trung tâm chế biến hạt tiêu toàn cầu

Không chỉ duy trì vị thế quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ thành trung tâm chế biến quan trọng. Các doanh nghiệp trong nước đã tăng cường nhập khẩu nguyên liệu từ Campuchia, Brazil và Indonesia để chủ động nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường Mỹ và châu Âu.

Chuỗi giá trị hồ tiêu Việt Nam đang mở rộng từ khâu sản xuất đến thương mại toàn cầu.

Đặc biệt, hai khu vực Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục khẳng định ưu thế về diện tích trồng và chất lượng sản phẩm cao, tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi cung ứng xuất khẩu. Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá tiêu sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp do nguồn cung toàn cầu chưa có biến động lớn.

Áp lực từ thị trường Ấn Độ và triển vọng dài hạn

Trong khi Việt Nam mở rộng quy mô, ngành gia vị Ấn Độ lại đang đối mặt với nhiều thách thức. Xung đột kéo dài tại khu vực Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến vận tải biển huyết mạch, khiến sản lượng xuất khẩu gia vị của Ấn Độ giảm tới 33% so với cùng kỳ năm trước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu ngành hàng của quốc gia sản xuất gia vị lớn nhất thế giới này.

Nhìn về trung và dài hạn, triển vọng thị trường hạt tiêu vẫn được đánh giá tích cực. Nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu được kỳ vọng sẽ hồi phục mạnh mẽ vào các tháng cuối năm. Nếu các yếu tố về nhu cầu cải thiện đúng như dự báo, thị trường hạt tiêu hoàn toàn có thể lấy lại đà tăng trưởng mạnh vào nửa cuối năm 2026.