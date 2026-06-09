Giá hạt tiêu ngày 9/6: Thị trường ổn định, Việt Nam mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu Giá hạt tiêu hôm nay duy trì mức 137.000 – 140.000 đồng/kg. Việt Nam đang khẳng định vị thế trung tâm chế biến hồ tiêu thế giới nhờ chiến lược đa dạng nguồn cung.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa ngày 9/6 tiếp tục duy trì đà ổn định, dao động trong khoảng 137.000 – 140.000 đồng/kg. Trong ngắn hạn, thị trường dự báo sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp trước khi xuất hiện các yếu tố mới về nguồn cung toàn cầu.

Diễn biến giá hồ tiêu quốc tế

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm như Indonesia, Brazil và Malaysia không ghi nhận sự điều chỉnh trong phiên giao dịch gần nhất. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện đứng ở mức 6.100 USD/tấn, thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Loại hạt tiêu Giá cả (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.091 - Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.151 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.025 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.100 - Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.200 - Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.000 -

Việt Nam trở thành trung tâm chế biến quan trọng

Những năm gần đây, Việt Nam không chỉ giữ vững vị trí quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới mà còn chuyển mình thành trung tâm chế biến chiến lược. Các doanh nghiệp trong nước đang đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu từ Campuchia, Brazil và Indonesia để chủ động nguồn cung, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường Mỹ và châu Âu.

Chuỗi giá trị hạt tiêu của Việt Nam đang ngày càng mở rộng và chuyên sâu hơn.

Khu vực Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là những địa phương đóng góp sản lượng lớn với chất lượng sản phẩm được đánh giá cao. Việc mở rộng chuỗi giá trị từ sản xuất đến thương mại toàn cầu giúp ngành hồ tiêu Việt Nam gia tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường biến động.

Áp lực từ thị trường gia vị thế giới

Trong khi Việt Nam mở rộng quy mô, ngành gia vị của Ấn Độ – quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới – lại đang đối mặt với nhiều thách thức. Xung đột kéo dài tại Trung Đông đã gây gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng, khiến sản lượng xuất khẩu gia vị của nước này giảm tới 33% so với năm ngoái.

Nhìn về trung và dài hạn, triển vọng thị trường hồ tiêu được đánh giá tích cực. Nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ vào những tháng cuối năm. Nếu các tín hiệu về lực cầu cải thiện rõ nét, thị trường hoàn toàn có thể lấy lại đà tăng trưởng trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.