Giá heo hơi hôm nay 10/3: Giảm về mốc 60.000 đồng/kg tại nhiều địa phương Giá heo hơi toàn quốc ngày 10/3 ghi nhận xu hướng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất hiện đạt 60.000 đồng/kg tại Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thị trường heo hơi toàn quốc trong phiên giao dịch sáng ngày 10/3 ghi nhận xu hướng giảm giá tại nhiều địa phương thuộc cả ba miền. Theo khảo sát, giá thu mua heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, miền Trung - Tây Nguyên là khu vực có nhiều biến động giảm nhất, trong khi miền Nam vẫn duy trì được mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Miền Bắc điều chỉnh giảm nhẹ tại Lào Cai và Lai Châu

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi sáng nay ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Cụ thể, thương lái tại Lào Cai đang thu mua với giá 61.000 đồng/kg. Tại Lai Châu, mức giá hạ xuống còn 60.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận tại khu vực này.

Các địa phương khác trong khu vực không có sự thay đổi về giá. Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục duy trì mức giá 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Hưng Yên, Sơn La, Ninh Bình và Tuyên Quang ổn định ở mức 62.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Lai Châu 60.000 -1.000 Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ 61.000 -1.000 (tại Lào Cai) Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La, Hưng Yên 62.000 - Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên 63.000 -

Miền Trung - Tây Nguyên giảm mạnh tới 2.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến sự điều chỉnh giảm đồng loạt tại nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý, các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm mạnh 2.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch về mức 64.000 đồng/kg.

Nhóm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện đang giữ mức 60.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực. Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 60.000 -1.000 Gia Lai 63.000 -1.000 Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hoà 64.000 -2.000 Lâm Đồng 67.000 -1.000

Miền Nam duy trì giá cao, Cà Mau giảm nhẹ

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay khá ổn định, chỉ duy nhất tỉnh Cà Mau ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 67.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực và cả nước là 68.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP HCM.

An Giang hiện là địa phương có giá thấp nhất miền Nam với mức 66.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại khu vực phía Nam vẫn giữ ưu thế cao nhất thị trường, dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Thanh Hoá triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng

Song song với biến động giá, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương thắt chặt. UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026” trong tháng 3 và tháng 4.

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật tại Thanh Hoá được thực hiện trong tháng 3 và tháng 4

Thanh Hoá hiện sở hữu tổng đàn gia súc, gia cầm lớn với khoảng 1,3 triệu con heo và 29 triệu con gia cầm. Việc thực hiện đợt tổng vệ sinh nhằm chủ động ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục và Cúm gia cầm, bảo đảm an toàn thực phẩm và giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi địa phương.