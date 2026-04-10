Giá heo hơi hôm nay 10/4: Miền Nam neo ở mức cao 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi cả nước ngày 10/4 ghi nhận trạng thái đi ngang, nguồn cung và nhu cầu đạt mức cân bằng. Miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao nhất, đạt đỉnh 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước ngày 10/4 duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận biến động mới về giá tại cả ba miền. Theo phân tích từ giới chuyên gia, sau chuỗi ngày điều chỉnh, cung và cầu hiện đang ở mức cân bằng, thiết lập một mặt bằng giá mới tương đối bền vững trong ngắn hạn.

Miền Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường

Khu vực miền Nam hiện đang là điểm nóng của thị trường khi giữ vững mức giá cao nhất cả nước. Đáng chú ý, các trung tâm tiêu thụ lớn và vùng chăn nuôi trọng điểm vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định từ giai đoạn trước.

Mức 69.000 đồng/kg: Được ghi nhận tại Đồng Nai và TP.HCM. Đây là ngưỡng giá cao nhất hiện nay, khẳng định vai trò điều tiết và dẫn dắt thị trường của khu vực này.

Mức 68.000 đồng/kg: Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục giữ ổn định ở mức này.

Mức 66.000 - 67.000 đồng/kg: Vĩnh Long và Cà Mau đạt 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ thấp hơn một chút, duy trì ở mức 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, các địa phương tại phía Nam chưa cho thấy dấu hiệu điều chỉnh giá xuống, phản ánh nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn đang ở mức tốt.

Diễn biến tại miền Trung và miền Bắc

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá tốt nhất khu vực với 68.000 đồng/kg. Đắk Lắk theo sát với 67.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa duy trì 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi và Đà Nẵng phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là địa phương có giá thấp nhất vùng, ghi nhận ở mức 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc cũng chứng kiến kịch bản tương tự khi mặt bằng giá ổn định ở vùng cao. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Thái Nguyên đồng loạt giữ mức 65.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai thấp hơn 1.000 đồng, duy trì ở mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu hiện là điểm có giá thấp nhất khu vực miền Bắc với 63.000 đồng/kg.

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam TP.HCM, Đồng Nai 69.000 Miền Nam Tây Ninh, Đồng Tháp 68.000 Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh 65.000 Miền Trung Lâm Đồng 68.000 Tây Nguyên Đắk Lắk 67.000

Nhận định và dự báo xu hướng

Việc giá heo hơi liên tục "neo cao" và đi ngang cho thấy thị trường đã thích nghi với mức giá mới. Các yếu tố về nguồn cung từ các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp lớn đang được điều tiết nhịp nhàng, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chỉ có những biến động nhỏ mang tính cục bộ tại một vài địa phương. Khả năng giá tăng mạnh hoặc giảm sâu đều được đánh giá là không cao do tâm lý thị trường đang khá thận trọng. Người chăn nuôi và các thương lái hiện đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về sức mua từ thị trường bán lẻ trong những ngày tới.