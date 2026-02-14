Giá heo hơi hôm nay 11/2: Miền Bắc và miền Trung giảm sâu, mức cao nhất 74.000 đồng/kg Thị trường heo hơi sáng 11/2 ghi nhận xu hướng giảm diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Trung, đưa giá giao dịch toàn quốc về mức 71.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại thị trường Việt Nam tiếp tục đà giảm mạnh, đặc biệt tập trung tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Theo khảo sát mới nhất, mức giá giao dịch trên cả nước hiện dao động trong khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg, với xu hướng điều chỉnh giảm xuất hiện ở hầu hết các địa phương trọng điểm.

Diễn biến thị trường heo hơi tại miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận xu hướng giảm khá rộng khi phần lớn các tỉnh, thành phố đều điều chỉnh đi xuống so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, các địa phương bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, phổ biến quanh mức 73.000 – 74.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lào Cai và Phú Thọ là hai địa phương có mức giảm mạnh nhất khu vực (giảm 2.000 đồng/kg), đưa giá heo về mức 73.000 đồng/kg. Hiện tại, Lạng Sơn là địa phương hiếm hoi giữ giá đi ngang ở mức 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Tuyên Quang 73.000 -1.000 Cao Bằng 74.000 -1.000 Thái Nguyên 73.000 -1.000 Lào Cai 73.000 -2.000 Hà Nội 74.000 -1.000 Phú Thọ 73.000 -2.000

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận mức giảm mạnh

Tương tự miền Bắc, thị trường miền Trung – Tây Nguyên cũng chứng kiến đà sụt giảm tại nhiều tỉnh thành. Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng lùi về mức 74.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Nghệ An ghi nhận mức giảm sâu nhất khu vực (giảm 2.000 đồng/kg), hiện đứng ở mức 73.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk hiện là địa phương có giá thấp nhất khu vực, chỉ còn 72.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Lâm Đồng là tỉnh duy nhất trong khu vực này giữ được mức giá ổn định 73.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Thanh Hoá 74.000 -1.000 Nghệ An 73.000 -2.000 Đắk Lắk 72.000 -1.000 Gia Lai 73.000 -1.000 Lâm Đồng 73.000 0

Giá heo hơi miền Nam duy trì sự ổn định

Trái ngược với đà giảm sâu ở hai miền còn lại, thị trường miền Nam trong sáng 11/2 nhìn chung ổn định. Chỉ có Đồng Tháp ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về mức 73.000 đồng/kg. Các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM tiếp tục duy trì mức 73.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất toàn miền và cả nước là 71.000 đồng/kg, được ghi nhận tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.

Khánh Hòa chi 9 tỷ đồng cho kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2026

Bên cạnh diễn biến giá cả, thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh cũng được thị trường quan tâm. Ngày 9/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2026 với tổng ngân sách triển khai là 9 tỷ đồng.

Mục tiêu của kế hoạch là chủ động khống chế các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển chăn nuôi bền vững. Trong tổng kinh phí 9 tỷ đồng, hơn 5,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để mua vắc xin, 1,25 tỷ đồng cho hóa chất vệ sinh tiêu độc và 1,17 tỷ đồng cho công tác giám sát dịch bệnh. UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tiêm phòng hai đợt chính (tháng 3-5 và tháng 9-11) cho các bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, viêm da nổi cục và dại, với tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn.