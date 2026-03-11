Giá heo hơi hôm nay 11/3: Miền Nam giảm nhẹ, thị trường cả nước dao động 60.000 - 68.000 đồng/kg Sáng ngày 11/3, giá heo hơi tại miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số địa phương. Trong khi đó, khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục duy trì đà đi ngang ổn định.

Theo khảo sát mới nhất, thị trường heo hơi trên toàn quốc trong phiên giao dịch ngày 11/3 ghi nhận sự ổn định tại phần lớn các địa phương. Hiện nay, giá heo hơi trên cả nước đang được các thương lái thu mua trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg. Đáng chú ý, khu vực miền Nam có sự điều chỉnh giảm nhẹ tại hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Miền Nam: Một số địa phương giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều so với các khu vực khác. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo tại Đồng Tháp hiện còn 67.000 đồng/kg và Vĩnh Long hạ về mức 66.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không có biến động mới về giá. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM tiếp tục là những nơi có mức giá cao nhất khu vực, đạt 68.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ và Cà Mau, mức giá được duy trì ổn định ở ngưỡng 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Đồng Nai 68.000 - Tây Ninh 68.000 - TP HCM 68.000 - Đồng Tháp 67.000 -1.000 Cà Mau 67.000 - Cần Thơ 67.000 - Vĩnh Long 66.000 -1.000 An Giang 66.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Miền Bắc: Thị trường đi ngang, cao nhất 63.000 đồng/kg

Sau nhiều ngày biến động, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc đồng loạt giữ giá đi ngang trong sáng ngày 11/3. Hiện tại, khu vực này đang duy trì khoảng giá từ 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên. Nhóm các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực miền Bắc với 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Hà Nội 63.000 - Hải Phòng 63.000 - Cao Bằng 63.000 - Tuyên Quang 62.000 - Hưng Yên 62.000 - Thái Nguyên 61.000 - Phú Thọ 61.000 - Lai Châu 60.000 -

Miền Trung - Tây Nguyên: Giá ổn định, Lâm Đồng dẫn đầu

Tương tự như miền Bắc, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay không ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại khu vực này dao động ổn định trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn giữ mức giá thấp nhất vùng với 60.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng tiếp tục duy trì vị thế là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên khi đạt ngưỡng 67.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đắk Lắk cùng giữ giá 64.000 đồng/kg.

Quảng Ngãi lập Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ kinh phí dịch bệnh

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ kinh phí khắc phục dịch bệnh động vật năm 2025. Tổ thẩm định do ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, có nhiệm vụ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ hỗ trợ thiệt hại.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ hơn 106 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn. Trong đó, dịch tả heo châu Phi được xác định là tác nhân gây thiệt hại lớn nhất. Theo thống kê từ ngày 1/1 đến 31/12/2025, toàn tỉnh có hơn 92.000 con heo buộc phải tiêu hủy, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại ước tính hơn 208 tỷ đồng.