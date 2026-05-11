Giá heo hơi hôm nay 11/5: Miền Bắc tăng đồng loạt, cao nhất đạt 71.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 11/5 ghi nhận đà tăng nhanh tại miền Bắc và một số tỉnh miền Trung, trong khi miền Nam duy trì ổn định ở mức giá cao nhất cả nước.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 11/5 duy trì xu hướng tích cực với sự tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực phía Bắc. Hiện tại, giá thu mua trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg, phản ánh nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung được kiểm soát chặt chẽ.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Thị trường miền Bắc điều chỉnh tăng trên diện rộng

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg tại tất cả các địa phương. Đây là khu vực có sự biến động mạnh nhất trong phiên giao dịch sáng nay. Sau khi điều chỉnh, mặt bằng giá mới tại miền Bắc nằm trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, ba tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 69.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng đạt mức 68.000 đồng/kg. Nhóm còn lại gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La hiện giao dịch ổn định ở mức 67.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên tăng nhẹ, miền Nam giữ giá cao

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh và Nghệ An, đưa giá thu mua tại đây lên mốc 67.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi toàn khu vực dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất vùng với mức 69.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk duy trì ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi duy trì trạng thái đi ngang nhưng vẫn giữ mức giá trần cao nhất cả nước. Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu toàn quốc với giá 71.000 đồng/kg. TP.HCM đứng ở mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long ổn định tại 69.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 68.000 đồng/kg ghi nhận tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.

Bảng giá heo hơi chi tiết tại các khu vực

Khu vực Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 69.000 +1.000 Miền Bắc Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng 68.000 +1.000 Miền Trung Lâm Đồng 69.000 - Miền Trung Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa 67.000 +1.000 (Nghệ An, Hà Tĩnh) Miền Nam Đồng Nai 71.000 - Miền Nam TP.HCM 70.000 -

Cảnh báo dịch tả heo châu Phi tại Lào Cai

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh đang có những dấu hiệu phức tạp. Tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng vừa phối hợp tiêu hủy 29 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi với tổng trọng lượng hơn 500 kg, thiệt hại ước tính 35 triệu đồng. Ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại một hộ gia đình ở thôn Nà Trang.

Ông Trịnh Xuân Hiệp, đại diện chính quyền xã Văn Bàn, cho biết địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp khoanh vùng, rắc vôi bột và phun tiêu độc khử trùng tại các tuyến đường ra vào khu vực chăn nuôi. Chính quyền yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán và giết mổ heo nhằm ngăn chặn nguy cơ mầm bệnh phát tán ra môi trường diện rộng.