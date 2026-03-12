Thị trường Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026: Miền Bắc đi ngang, cao nhất 68.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 dao động 60.000 – 68.000 đồng/kg. Miền Bắc giữ giá ổn định, miền Trung tăng nhẹ, miền Nam giảm tại một số địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 ghi nhận xu hướng tương đối ổn định trên cả nước. Miền Bắc tiếp tục đi ngang, miền Trung – Tây Nguyên có nơi tăng nhẹ, trong khi một số địa phương miền Nam giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 dao động trong khoảng 60.000 – 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Bắc

Theo ghi nhận sáng nay, giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Bắc tiếp tục duy trì ổn định tại tất cả các địa phương, dao động trong khoảng 60.000 – 63.000 đồng/kg.

Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Nhiều địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ giữ mức 61.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Bắc

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi Cao Bằng 63.000 - Bắc Ninh 63.000 - Hà Nội 63.000 - Hải Phòng 63.000 - Điện Biên 63.000 - Tuyên Quang 62.000 - Ninh Bình 62.000 - Sơn La 62.000 - Hưng Yên 62.000 - Thái Nguyên 61.000 - Lạng Sơn 61.000 - Quảng Ninh 61.000 - Lào Cai 61.000 - Phú Thọ 61.000 - Lai Châu 60.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Trung - Tây Nguyên

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 ghi nhận biến động nhẹ tại một số địa phương. Nghệ An và Thanh Hoá cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Gia Lai giữ giá 63.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Trung - Tây Nguyên

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi Thanh Hoá 61.000 +1.000 Nghệ An 61.000 +1.000 Hà Tĩnh 60.000 - Quảng Trị 64.000 - Huế 64.000 - Đà Nẵng 64.000 - Quảng Ngãi 64.000 - Gia Lai 63.000 - Đắk Lắk 64.000 - Khánh Hoà 64.000 - Lâm Đồng 67.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Nam

Thị trường phía Nam ghi nhận giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 giảm nhẹ tại một số địa phương. Đồng Tháp giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg.

Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ, lần lượt xuống 67.000 đồng/kg, 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và TP HCM vẫn giữ mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cà Mau duy trì 67.000 đồng/kg, còn An Giang ổn định ở 66.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Nam

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi Đồng Nai 68.000 - TP HCM 68.000 - Tây Ninh 67.000 -1.000 Cà Mau 67.000 - An Giang 66.000 - Cần Thơ 66.000 -1.000 Đồng Tháp 65.000 -2.000 Vĩnh Long 65.000 -1.000

Giá thịt heo bán lẻ ngày 12/3

Giá thịt heo mát Meat Deli

Giá thịt heo mát Meat Deli trên trang winmart.vn không có biến động trong sáng ngày 12/3. Hiện các sản phẩm đang được bán trong khoảng 110.320 – 203.901 đồng/kg và được giảm giá 20% cho hội viên.

Sản phẩm Giá (đồng/kg) Nạc vai heo 157.900 Nạc dăm heo 196.900 Nạc đùi heo 110.320 Thịt heo xay 149.901 Chân giò rút xương 159.901 Thịt ba rọi 203.901

Giá thịt heo tại Thực phẩm Hà Hiền

Khảo sát tại Thực phẩm tươi sống Hà Hiền cho thấy nhiều mặt hàng thịt heo giảm giá so với hôm trước. Trong đó, nạc dăm heo giảm mạnh nhất 14.285 đồng/kg, xuống còn 161.905 đồng/kg.

Sản phẩm Giá hôm nay (đồng/kg) Thay đổi Thịt ba rọi 152.381 -9.524 Sườn non heo 190.476 - Nạc dăm heo 161.905 -14.285 Nạc vai heo 121.905 - Thịt xay 120.000 - Mỡ heo 80.952 -7.619 Nạc đùi heo 135.238 -4.762

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 trên cả nước tương đối ổn định. Miền Bắc tiếp tục đi ngang, miền Trung có một số địa phương tăng nhẹ, trong khi miền Nam điều chỉnh giảm tại một số tỉnh.

Hiện giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 trên toàn quốc dao động trong khoảng 60.000 – 68.000 đồng/kg.