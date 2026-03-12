Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026: Miền Bắc đi ngang, cao nhất 68.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 dao động 60.000 – 68.000 đồng/kg. Miền Bắc giữ giá ổn định, miền Trung tăng nhẹ, miền Nam giảm tại một số địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 ghi nhận xu hướng tương đối ổn định trên cả nước. Miền Bắc tiếp tục đi ngang, miền Trung – Tây Nguyên có nơi tăng nhẹ, trong khi một số địa phương miền Nam giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 dao động trong khoảng 60.000 – 68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Bắc
Theo ghi nhận sáng nay, giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Bắc tiếp tục duy trì ổn định tại tất cả các địa phương, dao động trong khoảng 60.000 – 63.000 đồng/kg.
Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 62.000 đồng/kg.
Nhiều địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ giữ mức 61.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Bắc
|Địa phương
|Giá (đồng/kg)
|Thay đổi
|Cao Bằng
|63.000
|-
|Bắc Ninh
|63.000
|-
|Hà Nội
|63.000
|-
|Hải Phòng
|63.000
|-
|Điện Biên
|63.000
|-
|Tuyên Quang
|62.000
|-
|Ninh Bình
|62.000
|-
|Sơn La
|62.000
|-
|Hưng Yên
|62.000
|-
|Thái Nguyên
|61.000
|-
|Lạng Sơn
|61.000
|-
|Quảng Ninh
|61.000
|-
|Lào Cai
|61.000
|-
|Phú Thọ
|61.000
|-
|Lai Châu
|60.000
|-
Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Trung - Tây Nguyên
Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 ghi nhận biến động nhẹ tại một số địa phương. Nghệ An và Thanh Hoá cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 61.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Gia Lai giữ giá 63.000 đồng/kg.
Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Trung - Tây Nguyên
|Địa phương
|Giá (đồng/kg)
|Thay đổi
|Thanh Hoá
|61.000
|+1.000
|Nghệ An
|61.000
|+1.000
|Hà Tĩnh
|60.000
|-
|Quảng Trị
|64.000
|-
|Huế
|64.000
|-
|Đà Nẵng
|64.000
|-
|Quảng Ngãi
|64.000
|-
|Gia Lai
|63.000
|-
|Đắk Lắk
|64.000
|-
|Khánh Hoà
|64.000
|-
|Lâm Đồng
|67.000
|-
Giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Nam
Thị trường phía Nam ghi nhận giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 giảm nhẹ tại một số địa phương. Đồng Tháp giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg.
Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ, lần lượt xuống 67.000 đồng/kg, 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Đồng Nai và TP HCM vẫn giữ mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cà Mau duy trì 67.000 đồng/kg, còn An Giang ổn định ở 66.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 tại miền Nam
|Địa phương
|Giá (đồng/kg)
|Thay đổi
|Đồng Nai
|68.000
|-
|TP HCM
|68.000
|-
|Tây Ninh
|67.000
|-1.000
|Cà Mau
|67.000
|-
|An Giang
|66.000
|-
|Cần Thơ
|66.000
|-1.000
|Đồng Tháp
|65.000
|-2.000
|Vĩnh Long
|65.000
|-1.000
Giá thịt heo bán lẻ ngày 12/3
Giá thịt heo mát Meat Deli
Giá thịt heo mát Meat Deli trên trang winmart.vn không có biến động trong sáng ngày 12/3. Hiện các sản phẩm đang được bán trong khoảng 110.320 – 203.901 đồng/kg và được giảm giá 20% cho hội viên.
|Sản phẩm
|Giá (đồng/kg)
|Nạc vai heo
|157.900
|Nạc dăm heo
|196.900
|Nạc đùi heo
|110.320
|Thịt heo xay
|149.901
|Chân giò rút xương
|159.901
|Thịt ba rọi
|203.901
Giá thịt heo tại Thực phẩm Hà Hiền
Khảo sát tại Thực phẩm tươi sống Hà Hiền cho thấy nhiều mặt hàng thịt heo giảm giá so với hôm trước. Trong đó, nạc dăm heo giảm mạnh nhất 14.285 đồng/kg, xuống còn 161.905 đồng/kg.
|Sản phẩm
|Giá hôm nay (đồng/kg)
|Thay đổi
|Thịt ba rọi
|152.381
|-9.524
|Sườn non heo
|190.476
|-
|Nạc dăm heo
|161.905
|-14.285
|Nạc vai heo
|121.905
|-
|Thịt xay
|120.000
|-
|Mỡ heo
|80.952
|-7.619
|Nạc đùi heo
|135.238
|-4.762
Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 trên cả nước tương đối ổn định. Miền Bắc tiếp tục đi ngang, miền Trung có một số địa phương tăng nhẹ, trong khi miền Nam điều chỉnh giảm tại một số tỉnh.
Hiện giá heo hơi hôm nay 12/3/2026 trên toàn quốc dao động trong khoảng 60.000 – 68.000 đồng/kg.