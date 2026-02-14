Giá heo hơi hôm nay 12/2: Giảm đồng loạt, lùi sát mốc 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 12/2 ghi nhận xu hướng giảm diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại cả ba miền. Hiện mức giá khảo sát toàn quốc dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Sáng ngày 12/2, giá heo hơi trong nước tiếp tục đà điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương trọng điểm. Xu hướng giảm tập trung mạnh ở khu vực miền Bắc và miền Trung, đưa mặt bằng giá chung lùi dần về ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc giảm tới 2.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Đáng chú ý, hai tỉnh Lai Châu và Phú Thọ hiện có mức giá thấp nhất khu vực là 71.000 đồng/kg sau khi giảm mạnh 2.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh 73.000 -1.000 Hải Phòng, Lào Cai, Ninh Bình, Tuyên Quang... 72.000 -1.000 đến -2.000 Lai Châu, Phú Thọ 71.000 -2.000

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cùng đi xuống

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên cũng không nằm ngoài xu thế giảm. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk hiện ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 71.000 đồng/kg. Tại miền Nam, mức giảm nhẹ hơn, khoảng 1.000 đồng/kg, tập trung tại các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM, đưa giá heo tại đây về mức 72.000 đồng/kg.

Đà Nẵng đẩy mạnh mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Bên cạnh diễn biến giá, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đang tích cực khuyến khích các hộ chăn nuôi chuyển đổi sang mô hình an toàn sinh học để ứng phó với dịch bệnh. Theo ghi nhận tại xã Thạnh Bình, các hộ nuôi heo khép kín và cách xa khu dân cư vẫn đạt hiệu quả kinh tế tốt bất chấp biến động thị trường.

Ông Nguyễn Đắc Lực (thôn 1, xã Thạnh Bình) cho biết việc chăn nuôi cách xa khu dân cư giúp hạn chế mầm bệnh và bảo vệ môi trường. Trong đợt xuất chuồng vừa qua, với quy mô 500 con heo thịt, mô hình an toàn sinh học giúp người nuôi đảm bảo chất lượng và giá trị thương phẩm cao.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng xác định mục tiêu tái cơ cấu ngành theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Cơ quan chức năng đang đôn đốc việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh và kế hoạch tiêm vắc xin định kỳ để đảm bảo nguồn cung bền vững cho thị trường.