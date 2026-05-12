Giá heo hơi hôm nay 12/5: Miền Nam giảm nhẹ, Đồng Nai giữ đỉnh 71.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ghi nhận diễn biến trái chiều khi miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, trong khi miền Nam giảm tại Đồng Tháp. Đáng chú ý, Lâm Đồng đang nỗ lực dập dịch tả heo châu Phi sau khi tiêu hủy hơn 9.500 con.

Sáng 12/5, thị trường heo hơi tại Việt Nam ghi nhận sự biến động không đồng nhất giữa các khu vực. Trong khi giá thu mua tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên duy trì đà tăng ở một số địa phương, khu vực miền Nam lại có dấu hiệu đảo chiều giảm nhẹ. Hiện nay, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.

Miền Bắc tăng nhẹ tại một số địa phương

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại Lạng Sơn và Phú Thọ, đạt mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch trước. Mức giá cao nhất khu vực hiện là 69.000 đồng/kg, được duy trì tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 69.000 - Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ 68.000 +1.000 tại Lạng Sơn, Phú Thọ Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 67.000 -

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên ổn định

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên chỉ ghi nhận biến động duy nhất tại Gia Lai với mức tăng 1.000 đồng/kg, lên ngưỡng 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực này, duy trì ở mức 69.000 đồng/kg. Ngược lại, mức giá thấp nhất 66.000 đồng/kg xuất hiện tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Miền Nam: Đồng Nai giữ giá cao nhất cả nước

Trái ngược với xu hướng tăng nhẹ ở phía Bắc, thị trường miền Nam ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Tháp, đưa giá thu mua về mức 68.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước với giá heo hơi đạt 71.000 đồng/kg. TP.HCM duy trì mức giao dịch ổn định ở ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Lâm Đồng khẩn trương dập dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, thông tin về dịch bệnh đang gây chú ý tại khu vực Tây Nguyên. Tại Xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã phải tổ chức tiêu hủy số lượng lớn heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi. Tính từ ngày 8/5 đến 11/5, riêng tại một trại chăn nuôi trên địa bàn xã đã tiêu hủy 8.159 con heo với tổng trọng lượng hơn 59,2 tấn. Lũy kế số heo chết và tiêu hủy tại địa phương hiện đã lên đến 9.556 con.

Ông Phạm Phi Long, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lâm Đồng cho biết, ngành thú y đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch. Quan điểm của ngành là xử lý nhanh, không để dịch lây lan diện rộng. Cơ quan chức năng yêu cầu các hộ chăn nuôi tăng cường giám sát, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học và tuyệt đối không giấu dịch hoặc bán tháo heo bệnh.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang chịu tác động kép từ nhu cầu tiêu thụ và áp lực dịch bệnh tại một số địa phương. Dự báo trong ngắn hạn, giá heo hơi sẽ tiếp tục giữ ở mức cao do nguồn cung có thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các vùng chăn nuôi trọng điểm.