Giá heo hơi hôm nay 12/5: Miền Nam giảm nhẹ, mốc 71.000 đồng/kg vẫn cao nhất cả nước Thị trường heo hơi ngày 12/5 ghi nhận sự đối lập giữa đà tăng tại miền Bắc, miền Trung và xu hướng giảm ở miền Nam. Hiện giá giao dịch dao động từ 66.000 đến 71.000 đồng/kg.

Sáng 12/5, thị trường heo hơi trong nước chứng kiến biến động trái chiều. Trong khi khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên duy trì đà tăng nhẹ tại một số địa phương, khu vực miền Nam lại ghi nhận xu hướng giảm. Hiện nay, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất toàn quốc.

Miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, miền Nam đảo chiều

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại Lạng Sơn và Phú Thọ, lên mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Nhóm có giá cao nhất khu vực đạt 69.000 đồng/kg bao gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 69.000 - Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng 68.000 +1.000 Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La 67.000 -

Tại miền Trung - Tây Nguyên, thị trường chỉ ghi nhận biến động tại Gia Lai với mức tăng 1.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực này với mức giá 69.000 đồng/kg. Ngược lại, mức giá thấp nhất 66.000 đồng/kg tập trung tại các tỉnh ven biển như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại miền Nam, xu hướng giảm nhẹ xuất hiện tại Đồng Tháp (giảm 1.000 đồng/kg), đưa giá về mức 68.000 đồng/kg. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn duy trì mốc 71.000 đồng/kg, đây là mức giá heo hơi cao nhất cả nước ghi nhận trong phiên sáng nay. Các khu vực khác như TP.HCM giữ mức 70.000 đồng/kg, Tây Ninh và Vĩnh Long đạt 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Cảnh báo dịch tả heo châu Phi bùng phát tại Lâm Đồng

Bên cạnh biến động giá, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Theo báo cáo từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tỉnh Lâm Đồng, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện và gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể, từ ngày 8 đến ngày 11/5, Xã Đạ Tẻh 3, Tỉnh Lâm Đồng đã phải tiêu hủy 8.159 con heo mắc bệnh tại một trại chăn nuôi, tổng trọng lượng hơn 59,2 tấn.

Ông Phạm Phi Long, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan chuyên môn đang phối hợp với chính quyền địa phương xử lý khẩn cấp, khoanh vùng dịch và tuyệt đối không để lây lan diện rộng. Tính đến nay, lũy kế số heo chết và tiêu hủy tại địa phương có dịch đã lên tới 9.556 con.

Nguyên nhân dịch bệnh bùng phát được xác định do thời tiết thất thường và điều kiện an toàn sinh học tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đảm bảo. Ông Hoàng Hồng Giang, Phó Chủ tịch UBND Xã Đạ Tẻh 3, khẳng định địa phương đang tập trung kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và yêu cầu người dân báo cáo ngay khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không vứt xác động vật ra môi trường.