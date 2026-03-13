Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026: Miền Bắc tăng cục bộ
Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 dao động 60.000-66.000 đồng/kg. Miền Bắc tăng nhẹ tại Phú Thọ, trong khi miền Trung và miền Nam giảm tại nhiều địa phương
Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 ghi nhận biến động trái chiều giữa các khu vực. Miền Bắc xuất hiện một số địa phương tăng giá, trong khi miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam giảm tại nhiều tỉnh.
Khảo sát thị trường cho thấy giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 trên cả nước hiện dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc sáng 13/3 ghi nhận tăng nhẹ tại một địa phương.
Cụ thể, giá heo hơi tại Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 62.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.
Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên cùng ở mức 62.000 đồng/kg.
Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ mức 61.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu vẫn là địa phương thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.
|Khu vực miền Bắc
|Giá (đồng/kg)
|Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên
|63.000
|Phú Thọ, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La, Hưng Yên
|62.000
|Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai
|61.000
|Lai Châu
|60.000
Hiện giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Bắc dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Trung – Tây Nguyên
Khu vực miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận giảm tại nhiều địa phương.
Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 63.000 đồng/kg.
Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg còn 62.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg xuống 66.000 đồng/kg.
Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg lên 62.000 đồng/kg.
Nghệ An giữ mức 61.000 đồng/kg còn Hà Tĩnh duy trì 60.000 đồng/kg.
Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại khu vực này dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Nam
Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương so với hôm trước.
Đồng Nai và TP HCM giảm 2.000 đồng/kg xuống 66.000 đồng/kg.
Tây Ninh và Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.
Trong khi đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức 65.000 đồng/kg, còn An Giang và Cần Thơ duy trì 66.000 đồng/kg.
|Khu vực miền Nam
|Giá (đồng/kg)
|Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Cần Thơ
|66.000
|Đồng Tháp, Vĩnh Long
|65.000
Hiện giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Nam dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg.
Tổng quan thị trường heo hơi ngày 13/3
Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam, trong khi một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ.
Mức giá cao nhất trên thị trường hiện duy trì ở 66.000 đồng/kg.