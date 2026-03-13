Thị trường Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026: Miền Bắc tăng cục bộ Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 dao động 60.000-66.000 đồng/kg. Miền Bắc tăng nhẹ tại Phú Thọ, trong khi miền Trung và miền Nam giảm tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 ghi nhận biến động trái chiều giữa các khu vực. Miền Bắc xuất hiện một số địa phương tăng giá, trong khi miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam giảm tại nhiều tỉnh.

Khảo sát thị trường cho thấy giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 trên cả nước hiện dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Bắc

Thị trường heo hơi miền Bắc sáng 13/3 ghi nhận tăng nhẹ tại một địa phương.

Cụ thể, giá heo hơi tại Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên cùng ở mức 62.000 đồng/kg.

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ mức 61.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu vẫn là địa phương thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc Giá (đồng/kg) Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên 63.000 Phú Thọ, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La, Hưng Yên 62.000 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai 61.000 Lai Châu 60.000

Hiện giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Bắc dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Trung – Tây Nguyên

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận giảm tại nhiều địa phương.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 63.000 đồng/kg.

Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg còn 62.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg xuống 66.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg lên 62.000 đồng/kg.

Nghệ An giữ mức 61.000 đồng/kg còn Hà Tĩnh duy trì 60.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại khu vực này dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương so với hôm trước.

Đồng Nai và TP HCM giảm 2.000 đồng/kg xuống 66.000 đồng/kg.

Tây Ninh và Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức 65.000 đồng/kg, còn An Giang và Cần Thơ duy trì 66.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam Giá (đồng/kg) Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Cần Thơ 66.000 Đồng Tháp, Vĩnh Long 65.000

Hiện giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 tại miền Nam dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg.

Tổng quan thị trường heo hơi ngày 13/3

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 13/3/2026 ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam, trong khi một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ.

Mức giá cao nhất trên thị trường hiện duy trì ở 66.000 đồng/kg.