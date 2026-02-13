Giá heo hơi hôm nay 13/2: Cần Thơ và Cà Mau giảm về mức 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi toàn quốc sáng 13/2 ghi nhận xu hướng đi ngang tại hầu hết các tỉnh thành, ngoại trừ Cần Thơ và Cà Mau điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Mức giá giao dịch hiện dao động phổ biến từ 70.000 đến 73.000 đồng/kg.

Sáng ngày 13/2, thị trường heo hơi Việt Nam duy trì trạng thái ổn định trên diện rộng. Theo khảo sát, chỉ có hai địa phương tại khu vực miền Nam ghi nhận biến động giảm, trong khi các khu vực còn lại không có sự thay đổi về giá so với phiên trước đó. Hiện nay, mức giá thấp nhất được ghi nhận là 70.000 đồng/kg và cao nhất đạt 73.000 đồng/kg.

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục duy trì đà ổn định, dao động trong khoảng 71.000 – 73.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Quảng Ninh đang giữ mức giá cao nhất khu vực là 73.000 đồng/kg. Ngược lại, Lai Châu và Phú Thọ là hai tỉnh có mức thu mua thấp nhất miền Bắc với 71.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại như Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình vẫn duy trì ở mức 72.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng không ghi nhận biến động mới trong sáng nay. Mức giá phổ biến tại khu vực này nằm trong khoảng 71.000 – 73.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng neo ở mức cao nhất là 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk có giá thu mua thấp nhất khu vực ở mức 71.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 70.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận trên toàn quốc trong phiên sáng nay. Tại các tỉnh thành khác như Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM, giá vẫn đi ngang ở mức 72.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Hà Nội 73.000 - Hưng Yên 73.000 - Đà Nẵng 73.000 - TP HCM 72.000 - Cần Thơ 70.000 -1.000 Cà Mau 70.000 -1.000

Tuyên Quang nỗ lực khống chế dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, công tác phòng chống dịch bệnh cũng đang được các địa phương siết chặt. Tại tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết phạm vi dịch tả heo châu Phi đang có dấu hiệu thu hẹp. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 4 xã xuất hiện dịch gồm Kim Bình, Yên Nguyên, Nà Hang và Yên Thành, giảm 1 xã so với thời điểm giữa tháng 1.

Tổng số heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy tính đến nay là 141 con, tương đương trọng lượng 11.834 kg. Mặc dù số ổ dịch đã giảm, nhưng ngành nông nghiệp địa phương nhận định nguy cơ lây lan vẫn ở mức cao do diễn biến thời tiết nồm ẩm tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc.

Để bảo vệ đàn heo và ổn định sản xuất, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai quyết liệt các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”. Các biện pháp bao gồm siết chặt kiểm soát vận chuyển, giết mổ, thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng và khuyến khích mô hình chăn nuôi an toàn sinh học “không tiếp xúc”.