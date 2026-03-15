Giá heo hơi hôm nay 13/3: Miền Bắc tăng nhẹ, miền Nam giảm đến 2.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 13/3 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi giá tại miền Bắc tăng nhẹ ở một số khu vực, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục xu hướng giảm.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (13/3) biến động trái chiều. Trong khi khu vực miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa ghi nhận mức tăng nhẹ, các tỉnh thành tại miền Trung và miền Nam tiếp tục duy trì đà giảm. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc dao động trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc tăng nhẹ tại Phú Thọ

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Phú Thọ, đưa giá thu mua tại địa phương này lên mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không có sự thay đổi về giá so với ngày hôm qua.

Mức giá cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên. Trong khi đó, Lai Châu vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mốc 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên 63.000 - Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La, Hưng Yên, Phú Thọ 62.000 +1.000 (Phú Thọ) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai 61.000 - Lai Châu 60.000 -

Miền Trung và Tây Nguyên: Nhiều tỉnh giảm 1.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên hôm nay ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều. Điểm sáng duy nhất là Thanh Hóa khi tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 62.000 đồng/kg. Ngược lại, một loạt tỉnh thành gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này phổ biến từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng dù giảm nhưng vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực (66.000 đồng/kg), còn Hà Tĩnh thấp nhất với 60.000 đồng/kg.

Miền Nam: Đồng Tháp giảm sâu 2.000 đồng/kg

Tại miền Nam, xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế. Đáng chú ý, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận mức giảm mạnh nhất cả nước với 2.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Dù có xu hướng giảm ở một số nơi, miền Nam vẫn là khu vực có mức giá thu mua heo hơi cao nhất cả nước. Đồng Nai và TP HCM tiếp tục dẫn đầu với mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác dao động trung bình từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Đồng Nai, TP HCM 68.000 - Tây Ninh, Cà Mau 67.000 -1.000 (Tây Ninh) An Giang, Cần Thơ 66.000 -1.000 (Cần Thơ) Đồng Tháp, Vĩnh Long 65.000 -2.000 (Đồng Tháp)

Cảnh báo dịch tả heo châu Phi tại Tây Ninh

Bên cạnh biến động về giá, tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp tại phía Nam. Thông tin từ Chi cục Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh cho biết, trong tuần từ ngày 2/3 đến 8/3, địa bàn tỉnh đã phát hiện thêm 7 ổ dịch tả heo châu Phi.

Các ổ dịch này xuất hiện tại các xã Hưng Điền, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tân Trụ, Nhơn Hòa Lập và An Lục Long. Tổng đàn heo liên quan là 93 con, trong đó lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 83 con với tổng trọng lượng gần 4,6 tấn.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 19 ổ dịch tả heo châu Phi tại 11 xã, khiến hơn 37 tấn heo phải tiêu hủy. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp an toàn sinh học để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng.