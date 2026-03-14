Giá heo hơi hôm nay 13/3: Thị trường biến động trái chiều, cao nhất 68.000 đồng/kg Giá heo hơi ngày 13/3 ghi nhận sự phân hóa giữa các vùng miền với mức điều chỉnh từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch toàn quốc về mốc 60.000 - 68.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước hôm nay (13/3) chứng kiến diễn biến trái chiều. Tại miền Bắc, giá heo hơi có xu hướng phục hồi nhẹ ở một vài địa phương, trong khi khu vực miền Trung và miền Nam tiếp tục ghi nhận đà giảm tại nhiều tỉnh thành trọng điểm.

Miền Bắc tăng nhẹ tại Phú Thọ

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Phú Thọ, lên mức 62.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, thị trường đi ngang so với phiên trước đó. Hiện mức giá cao nhất khu vực đạt 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng và Điện Biên.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Điện Biên 63.000 - Phú Thọ, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La, Hưng Yên 62.000 +1.000 (tại Phú Thọ) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai 61.000 - Lai Châu 60.000 -

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có sự phân hóa

Thanh Hóa là địa phương duy nhất tại khu vực này ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đạt giá 62.000 đồng/kg. Ngược lại, một loạt tỉnh thành bao gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực hiện là 60.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Lâm Đồng 66.000 -1.000 Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa 63.000 -1.000 Thanh Hóa, Gia Lai 62.000 +1.000 / -1.000 Nghệ An 61.000 - Hà Tĩnh 60.000 -

Miền Nam tiếp đà giảm, Đồng Nai giữ mức đỉnh

Thị trường miền Nam hôm nay ghi nhận mức giảm mạnh nhất cả nước tại Đồng Tháp với mức hạ 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, Đồng Nai và TP HCM vẫn là hai địa phương duy trì mức giá cao nhất cả nước với 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đồng Nai, TP HCM 68.000 - Tây Ninh, Cà Mau 67.000 -1.000 (tại Tây Ninh) An Giang, Cần Thơ 66.000 -1.000 (tại Cần Thơ) Đồng Tháp, Vĩnh Long 65.000 -2.000 / -1.000

Cảnh báo dịch tả heo châu Phi tại Tây Ninh

Bên cạnh biến động về giá, tình hình dịch bệnh đang là vấn đề đáng lo ngại. Theo Chi cục Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, trong tuần từ ngày 2/3 đến 8/3, địa phương đã phát hiện thêm 7 ổ dịch tả heo châu Phi tại các xã Hưng Điền, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tân Trụ, Nhơn Hòa Lập và An Lục Long.

Tổng đàn heo tại các ổ dịch này là 93 con, trong đó cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 83 con với tổng trọng lượng gần 4,6 tấn. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 19 ổ dịch tại 11 xã, buộc phải tiêu hủy hơn 37 tấn heo bệnh. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp an toàn sinh học để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng.