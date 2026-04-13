Giá heo hơi hôm nay 13/4: Miền Nam neo ở mức 69.000 đồng/kg, thị trường ổn định Thị trường heo hơi ngày 13/4 duy trì đà đi ngang trên toàn quốc, giá cao nhất ghi nhận tại TP.HCM và Đồng Nai trong khi miền Bắc ổn định quanh mốc 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 13/4 tiếp tục trạng thái ổn định, không ghi nhận biến động lớn tại cả ba miền. Sau giai đoạn điều chỉnh hồi đầu tháng, cán cân cung - cầu hiện đã đạt mức cân bằng, giúp mặt bằng giá duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam.

Miền Nam giữ vững đỉnh giá 69.000 đồng/kg

Khu vực miền Nam hiện là thị trường có mức giá tốt nhất cả nước. Ghi nhận tại các địa phương trọng điểm, giá heo hơi duy trì ổn định và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể:

Đồng Nai và TP.HCM: Giữ vững mốc 69.000 đồng/kg, mức cao nhất toàn quốc.

Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long: Ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Cà Mau: Giao dịch tại ngưỡng 67.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ: Duy trì mức 66.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch ngày 13/4.

Miền Trung và Tây Nguyên có sự phân hóa

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi đi ngang với biên độ dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực này.

Địa phương Giá (VND/kg) Lâm Đồng 68.000 Đắk Lắk 67.000 Quảng Trị, Huế 64.000 Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 63.000 Hà Tĩnh, Gia Lai 62.000

Mức giá 62.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh và Gia Lai hiện là mức thấp nhất ghi nhận tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong phiên hôm nay.

Thị trường miền Bắc bình ổn quanh mốc 65.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi miền Bắc không có sự thay đổi về giá so với phiên trước đó. Hầu hết các địa phương chủ chốt đều giữ mức giá từ 64.000 đến 65.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Sơn La đồng loạt ghi nhận mức 65.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai duy trì ở mức 64.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là Lai Châu với 63.000 đồng/kg.

Dự báo xu hướng thị trường

Theo phân tích của các chuyên gia thị trường, trạng thái cân bằng giữa nguồn cung từ các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp và nhu cầu tiêu thụ đang giúp giá heo hơi duy trì tính ổn định. Trong ngắn hạn, thị trường khó có khả năng xảy ra các đợt tăng mạnh hay giảm sâu. Biến động nếu có sẽ chỉ mang tính cục bộ tại một vài địa phương dựa trên tình hình vận chuyển và sức mua thực tế tại các chợ đầu mối.