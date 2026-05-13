Giá heo hơi hôm nay 13/5: Sơn La và Thanh Hóa tăng nhẹ, Đồng Nai chạm mốc 71.000 đồng Thị trường heo hơi ngày 13/5 ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Trung. Trong khi giá thu mua cao nhất đạt 71.000 đồng/kg, Lào Cai lại ghi nhận ổ dịch tả mới.

Thị trường heo hơi trong nước phiên sáng ngày 13/5 duy trì đà ổn định trên diện rộng, chỉ ghi nhận biến động tăng nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực phía Bắc và miền Trung. Hiện tại, giá heo hơi toàn quốc đang được các thương lái thu mua trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi chi tiết tại các khu vực trọng điểm

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Biến động (VND) Miền Bắc Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 69.000 - Miền Bắc Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ 68.000 +1.000 (Sơn La) Miền Trung Lâm Đồng 69.000 - Miền Trung Thanh Hóa, Đắk Lắk 68.000 +1.000 (Thanh Hóa) Miền Nam Đồng Nai 71.000 - Miền Nam TP.HCM 70.000 -

Diễn biến thị trường tại ba miền

Khu vực miền Bắc

Sáng nay, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận Sơn La điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa mức giá tại địa phương này lên 68.000 đồng/kg. Mặt bằng giá chung của khu vực hiện dao động từ 67.000 đến 69.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được duy trì tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai vẫn giữ mức thấp nhất vùng là 67.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thanh Hóa là địa phương duy nhất tại khu vực này có sự thay đổi về giá khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đạt mức 68.000 đồng/kg, ngang bằng với Đắk Lắk. Lâm Đồng vẫn giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Ngược lại, nhóm các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện có giá thấp nhất khu vực ở ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam

Thị trường heo hơi phía Nam tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, không có biến động mới về giá. Đồng Nai vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với mức 71.000 đồng/kg. TP.HCM ổn định ở mức 70.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Tây Ninh, Vĩnh Long neo ở mức 69.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ thấp hơn một chút với 68.000 đồng/kg.

Lào Cai tiêu hủy hơn 18 tấn heo do dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh cũng đang là mối lo ngại lớn. Tại xã Gia Hội, Lào Cai, dịch tả heo châu Phi đang có những diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 11/5, dịch bệnh đã xuất hiện tại 5 thôn gồm: Chiềng Pằn 1, Chiềng Pằn 2, Nà Kè, Bản Đồn và Nam Vai.

Sự bùng phát dịch đã gây thiệt hại cho 71 hộ chăn nuôi, buộc cơ quan chức năng phải tiêu hủy 431 con heo với tổng trọng lượng trên 18,1 tấn. Đáng chú ý, thôn Chiềng Pằn 2 là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 6,9 tấn heo bị tiêu hủy. Kết quả xét nghiệm từ các mẫu bệnh phẩm đều cho thấy phản ứng dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Nguyên nhân lây lan bước đầu được xác định do thời tiết thất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, kết hợp với tâm lý chủ quan của người dân trong việc tái đàn và thực hiện an toàn sinh học. UBND xã Gia Hội đã triển khai các tổ lưu động kiểm tra vận chuyển, cấp phát 1.500 kg vôi bột và 145 lít hóa chất để khử trùng môi trường, nỗ lực khoanh vùng và dập dịch.