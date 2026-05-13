Giá heo hơi hôm nay 13/5: Sơn La và Thanh Hóa tăng nhẹ, Đồng Nai giữ mức 71.000 đồng/kg Sáng 13/5, giá heo hơi tại Sơn La và Thanh Hóa cùng tăng 1.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam duy trì ổn định với mức giá cao nhất cả nước đạt 71.000 đồng/kg tại Đồng Nai.

Thị trường heo hơi ngày 13/5 ghi nhận xu hướng ổn định tại đa số các địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, chỉ có khu vực Sơn La và Thanh Hóa điều chỉnh tăng nhẹ về giá. Hiện tại, giá heo hơi toàn quốc đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.

Biến động giá heo hơi tại khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Sơn La, đưa mức giá tại địa phương này lên 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác không có sự điều chỉnh mới, duy trì mặt bằng giá từ 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 69.000 - Sơn La, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ 68.000 +1.000 Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên 67.000 -

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên tăng nhẹ tại Thanh Hóa

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, lên mức 68.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg hiện có mặt tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi Lâm Đồng 69.000 - Thanh Hóa, Đắk Lắk 68.000 +1.000 (Thanh Hóa) Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai 67.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa 66.000 -

Miền Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay không có biến động mới. Các thương lái trong khu vực thu mua heo hơi trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg. Đồng Nai vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về giá heo hơi với mức 71.000 đồng/kg, theo sau là TP.HCM với mức 70.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi Đồng Nai 71.000 - TP.HCM 70.000 - Tây Ninh, Vĩnh Long 69.000 - Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ 68.000 -

Lào Cai: Tiêu hủy hơn 18 tấn heo do dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh tại Lào Cai đang có những diễn biến phức tạp. Tại xã Gia Hội, Lào Cai, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 5 thôn gồm: Chiềng Pằn 1, Chiềng Pằn 2, Nà Kè, Bản Đồn và Nam Vai. Tính đến ngày 11/5, địa phương đã phải tiêu hủy 431 con heo với tổng trọng lượng hơn 18,1 tấn từ 71 hộ chăn nuôi bị thiệt hại.

Kết quả xét nghiệm từ các mẫu bệnh phẩm tại các thôn có heo chết đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Thôn Chiềng Pằn 2 là nơi chịu thiệt hại nặng nhất với gần 6,9 tấn heo bị tiêu hủy. Nguyên nhân dịch bệnh lây lan được xác định là do virus có khả năng tồn tại lâu, thời tiết thất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi và tâm lý chủ quan của người dân trong việc tái đàn mà chưa chú trọng an toàn sinh học.

Hiện tại, xã Gia Hội đã triển khai các biện pháp cấp bách như phun hóa chất khử trùng, rắc vôi bột và yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết phòng chống dịch. Tuy nhiên, công tác kiểm soát vẫn gặp khó khăn do địa bàn rộng và lực lượng chuyên môn mỏng.