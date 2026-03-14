Thị trường Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026: Miền Nam giảm, cả nước dao động 60.000 – 66.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 biến động nhẹ giữa các khu vực. Miền Nam giảm tại nhiều địa phương, miền Bắc cơ bản ổn định

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Bắc ghi nhận biến động nhẹ khi Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không ghi nhận thay đổi mới. Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La giữ giá 62.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai đang giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 thấp nhất khu vực với mức 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Trung - Tây Nguyên

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 biến động theo hai chiều.

Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 62.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống khoảng 62.000 – 65.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Gia Lai giữ mức 62.000 đồng/kg, còn Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch quanh 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm về mức 65.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long lùi xuống mức 64.000 đồng/kg.

Duy nhất TP HCM giữ giá đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực.

Tổng quan thị trường heo hơi

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 trên cả nước biến động nhẹ giữa các vùng.

Miền Bắc cơ bản ổn định, miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh trái chiều, còn miền Nam giảm tại nhiều địa phương.

Theo ghi nhận mới nhất, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 trên cả nước đang dao động trong khoảng 60.000 – 66.000 đồng/kg.