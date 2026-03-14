Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026: Miền Nam giảm, cả nước dao động 60.000 – 66.000 đồng/kg

Quốc Duẩn 14/03/2026 15:28

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 biến động nhẹ giữa các khu vực. Miền Nam giảm tại nhiều địa phương, miền Bắc cơ bản ổn định

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Bắc ghi nhận biến động nhẹ khi Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không ghi nhận thay đổi mới. Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La giữ giá 62.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai đang giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 thấp nhất khu vực với mức 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026: Miền Nam giảm, cả nước dao động 60.000 – 66.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Trung - Tây Nguyên

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 biến động theo hai chiều.

Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 62.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống khoảng 62.000 – 65.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Gia Lai giữ mức 62.000 đồng/kg, còn Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch quanh 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 tại miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm về mức 65.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long lùi xuống mức 64.000 đồng/kg.

Duy nhất TP HCM giữ giá đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực.

Tổng quan thị trường heo hơi

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 trên cả nước biến động nhẹ giữa các vùng.

Miền Bắc cơ bản ổn định, miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh trái chiều, còn miền Nam giảm tại nhiều địa phương.

Theo ghi nhận mới nhất, giá heo hơi hôm nay 14/3/2026 trên cả nước đang dao động trong khoảng 60.000 – 66.000 đồng/kg.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá heo hơi hôm nay 14/3/2026: Miền Nam giảm, cả nước dao động 60.000 – 66.000 đồng/kg
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO