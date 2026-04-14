Giá heo hơi hôm nay 14/4: Miền Nam duy trì đỉnh 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 14/4/2026 ổn định trên diện rộng với mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg tại TP.HCM và Đồng Nai, trong khi miền Trung ghi nhận tín hiệu tăng cục bộ.

Giá heo hơi ngày 14/4/2026 tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trên phạm vi cả nước. Tại khu vực miền Nam, mức giá cao nhất vẫn giữ vững ở mốc 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, thị trường miền Trung và Tây Nguyên bắt đầu xuất hiện những điểm sáng mới với mức giá cải thiện tại một số địa phương trọng điểm.

Thị trường miền Nam giữ vững đỉnh giá

Khu vực miền Nam hiện là thị trường có mức giá heo hơi cao nhất cả nước. Các địa phương như TP.HCM và Đồng Nai tiếp tục duy trì ổn định ở mức 69.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, Tây Ninh và Đồng Tháp cũng giữ mức giá cao với 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Đồng Nai, TP.HCM 69.000 Tây Ninh, Đồng Tháp 68.000 Vĩnh Long, Cà Mau 67.000 An Giang, Cần Thơ 66.000

Mặc dù lượng giao dịch ổn định, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường miền Nam hiện đang rơi vào giai đoạn “lặng sóng” khi không có nhiều biến động mới về cung cầu trong ngắn hạn.

Miền Trung và Tây Nguyên xuất hiện điểm sáng cục bộ

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận sự phân hóa nhẹ. Trong khi phần lớn các tỉnh duy trì mức giá cũ, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã bứt phá lên mức 68.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có giá heo cao nhất khu vực này.

Ngược lại, Hà Tĩnh hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An duy trì ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Các khu vực khác như Quảng Trị và Huế giữ mức 64.000 đồng/kg; Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến quanh mức 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc duy trì đà ổn định

Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 – 65.000 đồng/kg. Các địa phương trọng điểm về tiêu thụ và chăn nuôi như Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp tục giữ mốc 65.000 đồng/kg – mức cao nhất khu vực.

Nhóm các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Phú Thọ duy trì ở mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh biên giới và khu vực miền núi như Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu giữ mức 63.000 đồng/kg. Nhìn chung, nguồn cung tại miền Bắc vẫn đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng nội địa, giúp thị trường không xảy ra tình trạng sốt giá.

Nhìn chung, thị trường heo hơi ngày 14.4 cho thấy tín hiệu ổn định bền vững. Trong ngắn hạn, giá heo hơi có thể tiếp tục đi ngang hoặc xuất hiện các biến động nhỏ tùy thuộc vào nhu cầu tiêu thụ cục bộ tại từng vùng, tuy nhiên xu hướng tăng mạnh trên diện rộng vẫn chưa rõ ràng.