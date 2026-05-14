Giá heo hơi hôm nay 14/5 đi ngang, cao nhất đạt 71.000 đồng/kg tại Đồng Nai Thị trường heo hơi toàn quốc duy trì ổn định trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg. Tỉnh Lào Cai siết chặt kiểm soát dịch bệnh sau khi tiêu hủy hơn 600 con heo.

Sáng nay (14/5), giá heo hơi trên cả nước ghi nhận xu hướng đi ngang sau nhiều phiên biến động. Khảo sát tại các khu vực cho thấy giá thu mua hiện dao động phổ biến trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg, trong đó thị trường miền Nam tiếp tục duy trì mức giá cao nhất cả nước.

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Tại miền Bắc, thị trường đồng loạt lặng sóng, giao dịch ổn định trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện giữ mức thu mua cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La neo ở mức 68.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình giao dịch thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng không ghi nhận sự thay đổi mới. Thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực. Ngược lại, mức giá thấp nhất 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Khu vực miền Nam hiện dẫn đầu về mặt bằng giá, dao động từ 68.000 - 71.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg, tiếp sau là TP.HCM đạt mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang có giá thấp nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá giao dịch (VND/kg) Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 69.000 Miền Trung Lâm Đồng 69.000 Miền Nam TP.HCM 70.000 Miền Nam Đồng Nai 71.000

Giá heo hơi hôm nay tại ba miền. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Lào Cai siết chặt phòng dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh tại miền Bắc đang có dấu hiệu phức tạp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu các địa phương tăng cường giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Tính từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4, dịch bệnh đã xuất hiện tại 83 hộ thuộc 17 thôn của 8 xã, buộc phải tiêu hủy 651 con heo.

Cơ quan chuyên môn tỉnh Lào Cai cảnh báo hiện vẫn còn 5 xã có dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Một số địa phương vẫn còn tình trạng chủ quan trong giám sát đàn vật nuôi, chậm báo cáo và chưa kịp thời lấy mẫu xét nghiệm. Sở yêu cầu các xã, phường phải thực hiện công bố dịch đúng thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ trong việc khoanh vùng, xác định phạm vi ổ dịch để xử lý triệt để.

Để hỗ trợ người chăn nuôi giảm bớt thiệt hại, tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ cho các hộ có heo buộc phải tiêu hủy với mức 40.000 đồng/kg heo hơi. Các địa phương được yêu cầu hoàn thành việc kiểm tra, xác minh và báo cáo diễn biến dịch bệnh hằng ngày cho đến khi đủ điều kiện công bố hết dịch.