Giá heo hơi hôm nay 14/5: Thị trường đi ngang, cao nhất 71.000 đồng/kg Giá heo hơi toàn quốc duy trì ổn định trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg vào phiên sáng 14/5. Trong khi miền Nam giữ mức giá cao nhất, tỉnh Lào Cai đang siết chặt kiểm soát dịch tả heo châu Phi.

Giá heo hơi hôm nay (14/5) ghi nhận trạng thái ổn định trên cả ba miền sau nhiều phiên biến động trước đó. Hiện tại, mức giao dịch toàn quốc dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg, với Đồng Nai tiếp tục là địa phương dẫn đầu về mức giá.

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực

Tại khu vực miền Bắc, thị trường đồng loạt lặng sóng, duy trì giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên ghi nhận mức thu mua cao nhất khu vực đạt 69.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 69.000 - Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La 68.000 - Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai 67.000 -

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận xu hướng đi ngang tại tất cả các địa phương, dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng giữ vị trí cao nhất khu vực với mức 69.000 đồng/kg, trong khi nhóm các tỉnh ven biển như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa neo ở mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, đây là khu vực có giá heo hơi dẫn đầu cả nước. Đồng Nai hiện là địa phương có giá cao nhất toàn quốc với mức 71.000 đồng/kg. TP.HCM theo sát với mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại trong khu vực dao động ổn định quanh mốc 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Lào Cai siết chặt kiểm soát dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh đang trở thành tâm điểm chú ý tại khu vực phía Bắc. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các địa phương tăng cường giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi sau khi ghi nhận các ổ dịch mới tái phát.

Thống kê từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4/2024, dịch bệnh đã xuất hiện tại 83 hộ thuộc 17 thôn của 8 xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổng cộng 651 con heo đã bị tiêu hủy để ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Hiện vẫn còn 5 xã có dịch bệnh chưa qua 21 ngày, đòi hỏi công tác giám sát phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Các biện pháp ứng phó khẩn cấp

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai yêu cầu các xã và phường thực hiện các biện pháp sau:

Rà soát và xác định chính xác phạm vi ổ dịch, vùng bị uy hiếp để khoanh vùng xử lý.

Tiêu hủy toàn bộ đàn heo trong cùng ô chuồng nếu có kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng và kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển vật nuôi.

Báo cáo diễn biến dịch bệnh hằng ngày và hoàn thành xác minh trong vòng 24 - 72 giờ tùy khu vực.

Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy với mức 40.000 đồng/kg heo hơi. Chính sách này nhằm khuyến khích người dân chủ động khai báo dịch bệnh và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các hộ chăn nuôi trong vùng dịch.