Giá heo hơi hôm nay 15/5: Thị trường đi ngang, cao nhất 71.000 đồng/kg Giá heo hơi ngày 15/5 duy trì ổn định trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg trên cả nước. Trong khi đó, lực lượng chức năng Tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố nhóm đối tượng buôn bán heo bệnh.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 15/5 ghi nhận trạng thái đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát tại các tỉnh và thành phố dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg, với miền Nam vẫn là khu vực có mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực

Khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua, duy trì trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đang giữ mức giá cao nhất khu vực.

Địa phương Giá (VND/kg) Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 69.000 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La 68.000 Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên 67.000

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục ổn định, giao dịch trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có giá thu mua cao nhất vùng.

Địa phương Giá (VND/kg) Lâm Đồng 69.000 Thanh Hoá, Đắk Lắk 68.000 Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai 67.000 Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà 66.000

Khu vực miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi duy trì ổn định nhưng vẫn ở mức cao hơn so với hai miền còn lại. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá 71.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Đồng Nai 71.000 TP.HCM 70.000 Tây Ninh, Vĩnh Long 69.000 Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ 68.000

Giá heo hơi hôm nay duy trì xu hướng đi ngang trên cả nước.

Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến thị trường, vấn đề an toàn thực phẩm đang được cơ quan chức năng thắt chặt. Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú tại Xã Thọ Bình, Tỉnh Thanh Hóa) cùng các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo kết quả điều tra, các đối tượng này đã thu mua heo bệnh từ hộ chăn nuôi Lê Văn Hợi (trú tại Xã Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa). Dù biết đàn heo có biểu hiện mắc bệnh và bỏ ăn, nhóm đối tượng vẫn thực hiện giao dịch và bán lại cho các lò mổ tại Xã Thọ Phú, Xã An Nông và Xã Hiền Kiệt thuộc Tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ ra thị trường.

Kết quả xét nghiệm từ cơ quan chuyên môn xác nhận các mẫu bệnh phẩm thu thập được từ số heo này đều dương tính với virus gây dịch tả heo châu Phi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.