Về Báo Hà Tĩnh

Giá heo hơi hôm nay 15/5: Thị trường đi ngang, cao nhất 71.000 đồng/kg

Kim Ngân15/05/2026 11:06

Giá heo hơi ngày 15/5 duy trì ổn định trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg trên cả nước. Trong khi đó, lực lượng chức năng Tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố nhóm đối tượng buôn bán heo bệnh.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 15/5 ghi nhận trạng thái đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát tại các tỉnh và thành phố dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg, với miền Nam vẫn là khu vực có mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực

Khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua, duy trì trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đang giữ mức giá cao nhất khu vực.

Địa phươngGiá (VND/kg)
Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên69.000
Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Sơn La68.000
Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên67.000

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục ổn định, giao dịch trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có giá thu mua cao nhất vùng.

Địa phươngGiá (VND/kg)
Lâm Đồng69.000
Thanh Hoá, Đắk Lắk68.000
Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai67.000
Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà66.000

Khu vực miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi duy trì ổn định nhưng vẫn ở mức cao hơn so với hai miền còn lại. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá 71.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (VND/kg)
Đồng Nai71.000
TP.HCM70.000
Tây Ninh, Vĩnh Long69.000
Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ68.000
Thị trường heo hơi ngày 15/5 ổn định với giá cao nhất tại miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay duy trì xu hướng đi ngang trên cả nước.

Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến thị trường, vấn đề an toàn thực phẩm đang được cơ quan chức năng thắt chặt. Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú tại Xã Thọ Bình, Tỉnh Thanh Hóa) cùng các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo kết quả điều tra, các đối tượng này đã thu mua heo bệnh từ hộ chăn nuôi Lê Văn Hợi (trú tại Xã Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa). Dù biết đàn heo có biểu hiện mắc bệnh và bỏ ăn, nhóm đối tượng vẫn thực hiện giao dịch và bán lại cho các lò mổ tại Xã Thọ Phú, Xã An Nông và Xã Hiền Kiệt thuộc Tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ ra thị trường.

Kết quả xét nghiệm từ cơ quan chuyên môn xác nhận các mẫu bệnh phẩm thu thập được từ số heo này đều dương tính với virus gây dịch tả heo châu Phi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá heo hơi hôm nay 15/5: Thị trường đi ngang, cao nhất 71.000 đồng/kg
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO