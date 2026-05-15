Giá heo hơi hôm nay 15/5: Thị trường ổn định, mức cao nhất chạm mốc 71.000 đồng/kg Giá heo hơi cả nước ngày 15/5 duy trì ổn định trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa, công an vừa khởi tố nhóm đối tượng mua bán heo mắc dịch tả châu Phi.

Theo khảo sát mới nhất vào sáng 15/5, giá heo hơi tại thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trên diện rộng. Hiện nay, mức giá giao dịch trung bình toàn quốc dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg, với khu vực miền Nam đang giữ mức giá cao nhất cả nước.

Chi tiết biến động giá heo hơi tại các khu vực

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua duy trì ổn định từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện có giá cao nhất khu vực đạt 69.000 đồng/kg. Ngược lại, mức giá thấp nhất 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng không ghi nhận sự thay đổi mới, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện có giá thấp nhất là 66.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam ghi nhận mặt bằng giá cao hơn so với cả nước, phổ biến ở mức 68.000 - 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất toàn quốc với mức 71.000 đồng/kg, theo sau là TP.HCM với mức 70.000 đồng/kg.

Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Biến động Đồng Nai 71.000 - TP.HCM 70.000 - Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Lâm Đồng 69.000 - Thanh Hóa, Đắk Lắk 68.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa 66.000 -

Khởi tố nhóm đối tượng kinh doanh heo mắc dịch tả châu Phi tại Thanh Hóa

Bên cạnh diễn biến giá cả, thị trường vừa ghi nhận thông tin về vi phạm an toàn thực phẩm. Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình), Lê Văn Lam (sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi (sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khởi tố ba người mua bán heo nhiễm bệnh để giết mổ bán ra thị trường.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giết mổ tại xã Thọ Phú tập kết heo bệnh để tiêu thụ. Kết quả điều tra cho thấy Lê Văn Hợi đã bán đàn heo mắc dịch tả heo châu Phi cho Lê Mạnh Đáng với giá 27 triệu đồng. Sau đó, Đáng thông qua Lam để phân phối số heo này đến các lò mổ tại các khu vực xã Thọ Phú, xã An Nông, xã Hiền Kiệt.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ số heo này đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Hiện cơ quan công an đã bắt tạm giam Lê Mạnh Đáng và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra.