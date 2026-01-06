Giá heo hơi hôm nay 1/6: Giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, thấp nhất 66.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 1/6 ghi nhận xu hướng giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, trong khi giá bán tại khu vực miền Nam vẫn duy trì ổn định.

Sáng 1/6, thị trường heo hơi trong nước chứng kiến biến động giảm nhẹ tại khu vực phía Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Theo khảo sát, giá giao dịch trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Mức giá này phản ánh sự điều chỉnh cục bộ tại một số địa phương trọng điểm sau chuỗi ngày đi ngang.

Miền Bắc và miền Trung đồng loạt giảm nhẹ

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại các địa phương bao gồm Cao Bằng, Quảng Ninh và Sơn La, đưa giá bán xuống còn 67.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại không có sự thay đổi về giá so với phiên trước đó.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Hưng Yên 68.000 - Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La 67.000 Giảm 1.000

Tương tự, thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận xu hướng giảm 1.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa. Đây hiện là khu vực có mức giá giao dịch thấp nhất cả nước, chạm mốc 66.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng 68.000 - Hà Tĩnh, Đắk Lắk 67.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa 66.000 Giảm 1.000

Thị trường miền Nam giữ đà ổn định

Trái ngược với đà giảm ở hai miền trên, giá heo hơi tại miền Nam vẫn duy trì trạng thái đi ngang trong ngày đầu tháng 6. Mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại các trung tâm tiêu thụ lớn. Nhìn chung, mặt bằng giá tại đây vẫn ở mức khá cao và ổn định so với trung bình cả nước.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long 68.000 - Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ 67.000 -

Thanh Hóa chủ động phòng ngừa dịch tả heo châu Phi

Dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tỉnh Thanh Hóa vẫn đưa ra cảnh báo về nguy cơ tái phát dịch tả heo châu Phi do thời tiết nắng nóng gay gắt. Với tổng đàn heo khoảng 1,3 triệu con, công tác phòng dịch đang được siết chặt, đặc biệt tại các khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đảm bảo an toàn sinh học.

Tại xã Xuân Bình, Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã yêu cầu tăng cường tiêu độc khử trùng và kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ. Người chăn nuôi được khuyến cáo bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho đàn heo và thực hiện tiêm vắc-xin đầy đủ. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng duy trì các đội phản ứng nhanh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, tuyệt đối không để lây lan trên diện rộng.