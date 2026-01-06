Giá heo hơi hôm nay 1/6: Giảm tại miền Bắc và miền Trung, dao động từ 66.000 đồng/kg Thị trường heo hơi trong sáng 1/6 ghi nhận xu hướng giảm 1.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi giá bán tại miền Nam duy trì ổn định ở mức cao.

Theo khảo sát mới nhất vào sáng 1/6, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Xu hướng giảm tập trung chủ yếu tại các tỉnh thuộc miền Bắc và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với mức điều chỉnh phổ biến là 1.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc tiếp tục điều chỉnh giảm

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, thương lái tại Cao Bằng, Quảng Ninh và Sơn La hiện đang thu mua ở mức 67.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực, được ghi nhận song song tại Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên.

Ngược lại, các địa phương bao gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì mức giao dịch 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực phía Bắc.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam

Tại miền Trung - Tây Nguyên, xu hướng giảm cũng xuất hiện đồng loạt tại nhiều tỉnh thành. Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống mức 66.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất cả nước ở thời điểm hiện tại.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Hà Tĩnh và Đắk Lắk duy trì ổn định ở mức 67.000 đồng/kg.

Trái ngược với đà giảm ở hai miền trên, giá heo hơi tại miền Nam giữ trạng thái ổn định trong sáng đầu tuần. Giá giao dịch tại khu vực này dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long là những nơi có giá cao nhất khu vực (68.000 đồng/kg). Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ neo ở mức 67.000 đồng/kg.

Thanh Hóa siết chặt phòng chống dịch tả heo châu Phi

Dù dịch tả heo châu Phi đã được kiểm soát, tỉnh Thanh Hóa vẫn đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát trở lại do thời tiết nắng nóng và đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ. Với tổng đàn heo khoảng 1,3 triệu con, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương và hộ chăn nuôi không được chủ quan.

Cụ thể, tại xã Xuân Bình, Thanh Hóa, chính quyền đã yêu cầu tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học, phun hóa chất và rắc vôi bột tiêu độc khử trùng. Các hộ chăn nuôi được khuyến cáo bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho đàn heo và tiêm vắc-xin đầy đủ. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng duy trì các đội phản ứng nhanh để xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ và vận chuyển heo không rõ nguồn gốc.