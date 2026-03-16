Giá heo hơi hôm nay 16/3: Miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, cao nhất 66.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 16/3 ghi nhận sự phân hóa khi giá tại miền Bắc và miền Trung bắt đầu phục hồi, trong khi miền Nam duy trì đà giảm nhẹ, dao động từ 60.000-66.000 đồng/kg.

Trong phiên giao dịch ngày 16/03, thị trường heo hơi trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Tại miền Bắc và miền Trung, giá bắt đầu xuất hiện các tín hiệu phục hồi sau chuỗi ngày đi ngang. Ngược lại, khu vực miền Nam vẫn duy trì đà giảm nhẹ. Hiện tại, giá heo hơi toàn quốc đang được thu mua trong khoảng 60.000 – 66.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc duy trì ổn định ở mức cao

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi nhìn chung không có nhiều biến động lớn so với cuối tuần trước, tuy nhiên một số địa phương đã bắt đầu ghi nhận các điều chỉnh tích cực. Mặt bằng giá phổ biến tại khu vực này hiện dao động từ 60.000 đến 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương bao gồm Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên đang giữ mức giá cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình và Sơn La duy trì ổn định ở ngưỡng 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giá thấp nhất khu vực vẫn thuộc về Lai Châu với 60.000 đồng/kg.

Miền Trung và Tây Nguyên xuất hiện tín hiệu phục hồi

Sau giai đoạn biến động trái chiều, giá heo hơi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã bắt đầu nhích nhẹ, đặc biệt là tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ. Khảo sát mới nhất cho thấy mức giá toàn vùng hiện nằm trong khoảng 61.000 – 65.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì ở mức 63.000 đồng/kg. Tại hai tỉnh chăn nuôi trọng điểm là Thanh Hóa và Nghệ An, giá heo hơi đang đứng ở mức 62.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực này với 61.000 đồng/kg.

Miền Nam tiếp tục xu hướng giảm nhẹ

Trái ngược với diễn biến tại hai miền còn lại, thị trường heo hơi miền Nam vẫn đang trong xu hướng giảm nhẹ. Giá thu mua tại khu vực này hiện dao động từ 64.000 đến 66.000 đồng/kg, tuy nhiên vẫn cao hơn mặt bằng chung của miền Bắc.

TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ vị trí là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với mức 66.000 đồng/kg. Một loạt các tỉnh thành như Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang giao dịch quanh ngưỡng 65.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long ghi nhận mức giá thấp hơn, đạt khoảng 64.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi tham khảo ngày 16/3

Khu vực Giá thấp nhất (VND/kg) Giá cao nhất (VND/kg) Xu hướng Miền Bắc 60.000 63.000 Tăng nhẹ/Ổn định Miền Trung - Tây Nguyên 61.000 65.000 Tăng nhẹ Miền Nam 64.000 66.000 Giảm nhẹ

Nhìn chung, thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt. Các chuyên gia dự báo đà phục hồi tại miền Bắc và miền Trung có thể lan rộng nếu nhu cầu tiêu thụ thịt heo trên thị trường tiếp tục cải thiện trong những ngày tới.