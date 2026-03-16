Giá heo hơi hôm nay 16/3: Toàn quốc đi ngang, cao nhất 66.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 16/3 duy trì ổn định với mức giá phổ biến từ 60.000 đến 66.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện có 13 xã phường chưa qua 21 ngày dịch tả heo châu Phi.

Sáng đầu tuần ngày 16/3, giá heo hơi trên toàn quốc ghi nhận trạng thái đi ngang đồng loạt tại cả ba miền. Hiện tại, mặt bằng giá heo hơi trong nước dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg, với khu vực miền Nam vẫn giữ mức giao dịch cao nhất cả nước.

Chi tiết diễn biến giá heo hơi tại các khu vực

Tại miền Bắc, thị trường không có biến động mới về giá. Mức giao dịch thấp nhất khu vực là 60.000 đồng/kg ghi nhận tại Lai Châu. Trong khi đó, mức giá cao nhất khu vực 63.000 đồng/kg được duy trì tại nhiều địa phương trọng điểm.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Hưng Yên 63.000 - Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La 62.000 - Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai 61.000 - Lai Châu 60.000 -

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng duy trì trạng thái ổn định. Lâm Đồng hiện là địa phương có giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Ngược lại, Hà Tĩnh đang có mức giá thấp nhất vùng là 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Lâm Đồng 65.000 - Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Khánh Hòa 63.000 - Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai 62.000 - Hà Tĩnh 61.000 -

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi tiếp tục duy trì đà ổn định và giữ mặt bằng cao hơn hai miền còn lại. TP HCM hiện là địa phương ghi nhận mức giá cao nhất cả nước với 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) TP HCM 66.000 - Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ 65.000 - Đồng Tháp, Vĩnh Long 64.000 -

Hà Tĩnh siết chặt kiểm soát dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh tại miền Trung đang có dấu hiệu đáng lo ngại. Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh cho thấy, dù dịch tả heo châu Phi đã có xu hướng giảm từ cuối năm 2025 nhưng hiện vẫn còn 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày.

Các địa phương có ổ dịch chưa qua thời gian giám sát bao gồm: Yên Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Đồng Tiến, Mai Hoa, Kỳ Xuân, Thạch Lạc, Mai Phụ, Thạch Xuân, Đồng Lộc, Hương Bình và phường Hà Huy Tập.

Nhằm kiểm soát tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao các cơ quan chức năng tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi. Các biện pháp an toàn sinh học như vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột và hóa chất được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt hàng ngày. Đặc biệt, tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh đợt 1 năm 2026, phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu 80% đàn vật nuôi trước ngày 30/5/2026.

Hơn nữa, lực lượng công an cũng được huy động để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, vứt xác heo chết hoặc vận chuyển heo bệnh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.