Giá heo hơi hôm nay 16/4/2026: Miền Nam tăng nhẹ, mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 16/4 ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Nam, trong khi giá giao dịch tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục đi ngang.

Sáng ngày 16/4/2026, thị trường heo hơi ghi nhận biến động tăng nhẹ tại khu vực phía Nam. Trong khi đó, các tỉnh thành tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên duy trì xu hướng ổn định, không có sự điều chỉnh mới về giá so với phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 63.000 – 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng giữ mức giá đi ngang, dao động từ 63.000 – 68.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện dẫn đầu khu vực với giá 68.000 đồng/kg. Đa số các tỉnh khác như Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, thị trường miền Nam ghi nhận sự điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long. Hiện giá heo hơi tại khu vực này nằm trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long.

Khu vực Giá (đồng/kg) Biến động Miền Bắc 63.000 - 65.000 Đi ngang Miền Trung - Tây Nguyên 63.000 - 68.000 Đi ngang Miền Nam 67.000 - 69.000 Tăng 1.000

Đà Nẵng thí điểm vắc xin dịch tả heo châu Phi tại 10 xã, phường

Bên cạnh diễn biến giá cả, UBND TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt phương án tiêm thí điểm vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi tại 10 xã, phường trên địa bàn. Mục tiêu của chương trình là tạo miễn dịch chủ động cho đàn heo, giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau giai đoạn dài ứng phó với dịch bệnh từ năm 2019.

Theo dữ liệu từ chính quyền địa phương, từ năm 2019 đến nay, TP.Đà Nẵng đã chi hơn 500 tỷ đồng để hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh. Chương trình thí điểm lần này sẽ sử dụng vắc xin NAVET-ASFVAC do Công ty Navetco sản xuất, tiêm một liều duy nhất 2ml cho heo thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên.

Cơ quan chức năng dự kiến lựa chọn khoảng 2.000 con heo thịt tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ và trang trại nhỏ để thực hiện tiêm phòng. Trước khi tiêm, các mẫu máu sẽ được xét nghiệm để đảm bảo heo âm tính với virus. Sau khi tiêm, công tác giám sát phản ứng và theo dõi sức khỏe đàn heo sẽ được thực hiện nghiêm ngặt bởi lực lượng thú y địa phương. Kết quả từ đợt thí điểm này sẽ là cơ sở để thành phố xem xét mở rộng tiêm phòng đại trà trong tương lai.