Giá heo hơi hôm nay 17/3: Miền Bắc tăng 2.000 đồng/kg, miền Nam đạt 66.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 17/3 ghi nhận đà tăng nhẹ tại khu vực phía Bắc với mức điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi miền Nam tiếp tục duy trì ngưỡng giá cao nhất cả nước.

Thị trường heo hơi trong nước phiên sáng ngày 17/3 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc có xu hướng nhích nhẹ sau chuỗi ngày đi ngang, khu vực miền Trung và miền Nam phản ứng thận trọng với mức giá duy trì ổn định tại hầu hết các địa phương.

Miền Bắc tăng giá trên diện rộng

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Hiện giá giao dịch trong khu vực dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương trọng điểm như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lạng Sơn và Quảng Ninh là hai địa phương có mức tăng mạnh nhất với 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 63.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cũng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Nguồn: Thảo Tiên)

Miền Trung và miền Nam duy trì đà ổn định

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi biến động không đáng kể. Thanh Hoá là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 65.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh neo ở mức thấp nhất là 61.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam ghi nhận thị trường "lặng sóng" nhưng vẫn giữ mức giá sàn cao nhất cả nước, dao động từ 64.000 - 66.000 đồng/kg. TP HCM hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất toàn quốc với 66.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) TP HCM 66.000 - Lâm Đồng 65.000 - Hà Nội 64.000 +1.000 Bắc Ninh 64.000 +1.000 Hưng Yên 64.000 +1.000 Lạng Sơn 63.000 +2.000 Quảng Ninh 63.000 +2.000

Áp lực dịch bệnh và dự báo thị trường 2025

Theo dữ liệu từ Hội nghị phòng, chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững, ngành chăn nuôi đang đối mặt với nhiều thách thức lớn từ dịch bệnh. Trong năm 2025, cả nước đã xảy ra 2.940 ổ dịch dịch tả heo châu Phi tại 34 tỉnh, thành phố, khiến hơn 1,3 triệu con heo bị tiêu hủy, tăng gấp 14 lần so với năm 2024.

Dự báo năm 2025, sản lượng thịt heo cả nước đạt khoảng 5,39 triệu tấn, tăng 3,9% so với năm trước. Mặc dù công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi phát triển mạnh với sản lượng dự kiến đạt 22 triệu tấn, nhưng chi phí sản xuất vẫn chịu áp lực lớn từ biến động giá nguyên liệu nhập khẩu như ngô, đậu tương và tỷ giá ngoại tệ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, cơ quan chức năng sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp về công tác giống, quy hoạch vùng nguyên liệu và ứng dụng chuyển đổi số. Mục tiêu trọng tâm là kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và thúc đẩy các chuỗi liên kết khép kín để ổn định giá thị trường, hướng tới phục vụ cả tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.