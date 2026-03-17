Giá heo hơi hôm nay 17/3: Miền Bắc tăng 2.000 đồng/kg, miền Nam duy trì mức 66.000 đồng/kg Sáng 17/3, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận đà tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, trong khi miền Nam vẫn giữ ổn định ở mức giá cao nhất cả nước.

Thị trường heo hơi trong nước phiên sáng ngày 17/3 chứng kiến sự điều chỉnh tăng giá tại khu vực miền Bắc sau chuỗi ngày đi ngang. Trong khi đó, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam duy trì trạng thái ổn định với mức giá giao dịch cao nhất chạm ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Miền Bắc tăng giá trên diện rộng

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức tăng phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua trong khu vực dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đã đạt mức giá cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 64.000 +1.000 Lạng Sơn, Quảng Ninh 63.000 +2.000 Thái Nguyên, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La 63.000 +1.000 Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu 62.000 +1.000

Thị trường miền Trung và miền Nam giữ nhịp ổn định

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tương đối lặng sóng, ngoại trừ Thanh Hóa ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh duy trì mức thấp nhất là 61.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam hôm nay không ghi nhận biến động mới về giá. TP HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá 66.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ ổn định ở mức 65.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức thấp hơn là 64.000 đồng/kg.

Thách thức dịch bệnh và mục tiêu tái cấu trúc ngành

Theo báo cáo từ Hội nghị phòng, chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 12/3, ngành chăn nuôi đang đối mặt với nhiều áp lực lớn. Dự báo sản lượng thịt heo cả nước năm 2025 đạt khoảng 5,39 triệu tấn, tăng 3,9% so với năm 2024. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp là rào cản lớn cho đà tăng trưởng.

Cụ thể, trong năm 2025, cả nước đã xảy ra 2.940 ổ dịch tại 34 tỉnh, thành phố, khiến hơn 1,3 triệu con heo bị tiêu hủy (tăng gấp 14 lần so với năm 2024). Từ đầu năm 2026 đến nay, số lượng ổ dịch vẫn có xu hướng tăng cao, tập trung chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học.

Các giải pháp trọng tâm thời gian tới

Kiểm soát dịch bệnh: Tập trung dập tắt các ổ dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng và viêm da nổi cục.

Tái cơ cấu sản xuất: Hình thành các chuỗi liên kết khép kín từ con giống, thức ăn đến giết mổ và chế biến.

Ứng dụng công nghệ: Đẩy mạnh chuyển đổi số và khoa học công nghệ trong chăn nuôi để nâng cao giá trị gia tăng.

Quản lý chi phí: Giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu như ngô, đậu tương và lúa mì.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về quản lý và công nghệ sẽ giúp ngành chăn nuôi Việt Nam chuyển mình sang giai đoạn phát triển quy mô lớn, hiện đại và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.