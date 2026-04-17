Giá heo hơi hôm nay 17/4/2026: Thị trường đi ngang, cao nhất 69.000 đồng/kg Giá heo hơi toàn quốc ngày 17/4/2026 duy trì trạng thái ổn định trên diện rộng, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg với mức cao nhất tập trung tại miền Nam.

Theo ghi nhận trong sáng 17/4/2026, giá heo hơi tại cả ba miền không có sự biến động so với phiên trước đó. Thị trường đang duy trì đà đi ngang ổn định sau những nhịp điều chỉnh nhẹ, phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa cung và cầu trên thị trường thực phẩm.

Thị trường miền Bắc duy trì ngưỡng 63.000 - 65.000 đồng/kg

Khảo sát tại các tỉnh phía Bắc cho thấy giá thu mua heo hơi vẫn kéo dài xu hướng đi ngang. Hiện nay, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương giữ mức giá cao nhất khu vực, đạt 65.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 65.000 - Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La 64.000 - Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lai Châu 63.000 -

Mức giá thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu. Các địa phương còn lại duy trì giao dịch ổn định ở mức 64.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên không có biến động

Tương tự như miền Bắc, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đứng yên trong sáng nay. Các thương lái hiện đang thu mua trong khoảng từ 63.000 đến 68.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao vượt trội so với mặt bằng chung của khu vực, giữ vững mốc 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Tĩnh vẫn là nơi có giá thu mua thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà đều ổn định ở mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam neo ở mức cao nhất cả nước

Sau đợt điều chỉnh tăng nhẹ vào ngày 16/4, thị trường miền Nam đã chững giá trong phiên sáng nay. Đây vẫn là khu vực có mức giá giao dịch tốt nhất cả nước, dao động từ 67.000 đến 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được duy trì tại các khu vực trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long. Cà Mau theo sát với mức 68.000 đồng/kg. Hai tỉnh An Giang và Cần Thơ hiện đang có giá thấp nhất khu vực phía Nam ở mức 67.000 đồng/kg.

Tăng cường phòng chống dịch tả heo châu Phi tại Quảng Ngãi

Bên cạnh diễn biến giá cả, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tại Quảng Ngãi, Xã Sa Loong đã triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan.

Chính quyền Xã Sa Loong đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chuồng nuôi, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển và giết mổ heo. Đặc biệt, địa phương cũng tập trung kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới để ngăn chặn sản phẩm heo không rõ nguồn gốc xâm nhập vào thị trường.

Người chăn nuôi được khuyến cáo áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ vắc xin và chỉ thực hiện tái đàn khi đảm bảo các điều kiện về chuồng trại và nguồn gốc con giống rõ ràng.