Giá heo hơi hôm nay 18/3: Tăng đồng loạt cả ba miền, cao nhất 67.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 18/3 ghi nhận xu hướng tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đẩy giá thu mua toàn quốc lên mức 62.000 - 67.000 đồng/kg.

Sáng 18/3, thị trường heo hơi trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng tại cả ba miền. Theo ghi nhận, giá thu mua heo hơi hiện dao động trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg, với mức tăng phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tùy khu vực.

Miền Bắc: Tăng phổ biến 1.000 - 2.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục đà đi lên tại nhiều địa phương. Hiện mức giá giao dịch trong vùng nằm trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Bắc Ninh và Hưng Yên hiện là hai địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 65.000 đồng/kg sau khi cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Bắc Ninh 65.000 +1.000 Hưng Yên 65.000 +1.000 Tuyên Quang 64.000 +2.000 Hà Nội 64.000 - Ninh Bình 64.000 +1.000 Lai Châu 62.000 -

Các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ cùng ghi nhận mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giá thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg hiện được duy trì tại Lai Châu.

Miền Trung - Tây Nguyên: Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ giá cao

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực. Lâm Đồng tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực với mức giá 66.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg). Đắk Lắk theo sát phía sau với mức 65.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh tăng thêm 2.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Lâm Đồng 66.000 +1.000 Đắk Lắk 65.000 +2.000 Thanh Hoá 64.000 +1.000 Nghệ An 64.000 +2.000 Đà Nẵng 62.000 -

Khu vực Thanh Hoá và Nghệ An hiện giao dịch ở ngưỡng 64.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác như Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Gia Lai, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đạt mức 63.000 đồng/kg. Đà Nẵng vẫn là nơi có giá thu mua thấp nhất vùng ở mức 62.000 đồng/kg.

Miền Nam: TP HCM đạt đỉnh 67.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận biến động tăng đồng loạt tại nhiều tỉnh thành chủ chốt. TP HCM hiện là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi chạm mốc 67.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau cùng đạt mức 66.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) TP HCM 67.000 +1.000 Đồng Nai 66.000 +1.000 Tây Ninh 66.000 +1.000 Cà Mau 66.000 +1.000 Cần Thơ 65.000 -

Tại các địa phương khác như Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang, giá heo hơi duy trì ổn định quanh ngưỡng 65.000 đồng/kg. Nhìn chung, sự điều chỉnh đồng bộ tại cả ba miền cho thấy thị trường đang có những chuyển động tích cực về giá trong giai đoạn này.