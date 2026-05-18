Giá heo hơi hôm nay 18/5: Đồng Nai giảm về mức 70.000 đồng/kg Sáng 18/5, giá heo hơi tại Đồng Nai ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg. Toàn quốc duy trì mặt bằng giá ổn định, dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước sáng đầu tuần ghi nhận xu hướng đi ngang tại đa số các địa phương. Điểm đáng chú ý duy nhất là sự điều chỉnh giá tại khu vực miền Nam, trong khi các khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn duy trì mức giá ổn định từ cuối tuần trước.

Miền Nam: Đồng Nai điều chỉnh giảm giá thu mua

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi ghi nhận sự biến động tại Đồng Nai khi giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mức giao dịch về mốc 70.000 đồng/kg. Mặc dù giảm, nhưng Đồng Nai cùng với TP.HCM vẫn đang là hai địa phương giữ mức giá cao nhất cả nước.

Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự thay đổi về giá. Cụ thể, Tây Ninh và Vĩnh Long duy trì mức 69.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục neo ở mức 68.000 đồng/kg. Hiện tại, phổ giá thu mua tại miền Nam dao động từ 68.000 đến 70.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đồng Nai 70.000 -1.000 TP.HCM 70.000 - Tây Ninh 69.000 - Vĩnh Long 69.000 - Cần Thơ 68.000 -

Miền Bắc: Duy trì đà ổn định trên diện rộng

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới, dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 69.000 đồng/kg.

Nhóm các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ổn định tại mức 68.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên không có biến động

Tương tự miền Bắc, thị trường heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên cũng đi ngang trong sáng nay. Mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg hiện diện tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Lâm Đồng hiện là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực này, đạt 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại dao động khoảng 67.000 đồng/kg.

Quảng Ninh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

Song song với diễn biến giá cả, công tác an toàn dịch bệnh đang được các địa phương chú trọng. Tại Quảng Ninh, chính quyền đang tích cực triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 779 của Thủ tướng.

Trước tình trạng dịch tả heo châu Phi từng phát sinh tại khu vực Vân Đồn, Quảng Ninh, các ngành chức năng đang đẩy mạnh giám sát dịch tễ và thực hành an toàn sinh học. Việc tiêm phòng vắc xin được thực hiện đồng bộ, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết nắng nóng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh đang duy trì đàn heo với quy mô trên 300.000 con, đòi hỏi công tác kiểm soát giết mổ và vận chuyển phải được thực hiện nghiêm ngặt.