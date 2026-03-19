Thị trường Giá heo hơi hôm nay 19/3/2026 tiếp tục tăng, đạt 67.000 đồng Giá heo hơi hôm nay 19/3/2026 tăng trên cả nước, miền Nam lên 67.000 đồng/kg, miền Bắc và miền Trung dao động 63.000–66.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 19/3/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trên cả nước. Khảo sát cho thấy giá heo hơi tại ba miền đang dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg, phản ánh đà tăng đồng loạt tại nhiều địa phương.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay 19/3/2026 tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Bắc Ninh và Hưng Yên đang dẫn đầu với 66.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ đạt 65.000 đồng/kg.

Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng ở mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu thấp nhất với 63.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 19/3/2026 tiếp tục tăng, dao động từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng đạt mức cao nhất 66.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị và Huế giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà ở mức 64.000 đồng/kg, còn Gia Lai thấp nhất với 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 19/3/2026 duy trì đà tăng và là khu vực cao nhất cả nước, dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, TP HCM và Vĩnh Long cùng đạt 67.000 đồng/kg. Cần Thơ đạt 66.000 đồng/kg, trong khi An Giang ở mức 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 19/3/2026 tiếp tục xu hướng tăng trên cả ba miền, với mức giá phổ biến từ 63.000 - 67.000 đồng/kg.