Thị trường Giá heo hơi hôm nay 20/3/2026 tiếp tục xu hướng tăng Giá heo hơi hôm nay 20/3/2026 tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, với mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg, có nơi tăng tới 2.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay 20/3/2026 tăng mạnh tại nhiều tỉnh, thành. Lào Cai tăng 2.000 đồng/kg, lên 66.000 đồng/kg.

Các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh và Hưng Yên đạt 67.000 đồng/kg; Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và Phú Thọ ở mức 66.000 đồng/kg; nhiều địa phương khác đạt 65.000 đồng/kg, riêng Lai Châu ở mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Ninh Bình và Sơn La giữ nguyên lần lượt 65.000 và 64.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc hiện dao động từ 64.000 đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 20/3/2026 ghi nhận tăng tại một số địa phương. Quảng Trị và Gia Lai cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên lần lượt 66.000 và 64.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại chủ yếu đi ngang, với Thanh Hóa, Nghệ An và Huế giữ mức 65.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa ở mức 64.000 đồng/kg; Đắk Lắk duy trì 66.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực này dao động từ 64.000 đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 20/3/2026 tiếp tục tăng và giữ mức cao nhất cả nước. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 68.000 đồng/kg.

An Giang tăng lên 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau và Cần Thơ đi ngang, lần lượt ở mức 67.000 và 66.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 66.000 đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 20/3/2026 duy trì xu hướng tăng trên diện rộng, với mức cao nhất 68.000 đồng/kg ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam.

Theo Trung tâm khuyến nông tỉnh Nghệ An, chăn nuôi heo nông hộ đang đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh phức tạp, giá thức ăn biến động và yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

Việc đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và chi phí đang trở thành yêu cầu tất yếu. Đồng thời, vai trò của cán bộ khuyến nông và kỹ thuật cơ sở trong tổ chức sản xuất hiệu quả được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp tạo niềm tin và lan tỏa trong cộng đồng người chăn nuôi.