Giá heo hơi hôm nay 20/3: Miền Nam chạm mốc 68.000 đồng/kg, miền Bắc tăng diện rộng Thị trường heo hơi ngày 20/3 ghi nhận đà tăng đồng loạt tại ba miền, trong đó 5 tỉnh phía Nam đạt mức cao nhất cả nước 68.000 đồng/kg, miền Bắc tăng tới 2.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước ngày 20/3 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, mức giá 68.000 đồng/kg đã chính thức xuất hiện tại nhiều địa phương phía Nam, xác lập mặt bằng giá cao nhất cả nước trong đợt điều chỉnh này.

Miền Nam lập đỉnh giá mới 68.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng thêm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trọng điểm. Sau điều chỉnh, giá thu mua trong khu vực dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP HCM cùng ghi nhận mức giá 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Đồng Nai 68.000 +1.000 Tây Ninh 68.000 +1.000 Đồng Tháp 68.000 +1.000 TP HCM 68.000 +1.000 Vĩnh Long 68.000 +1.000 Cà Mau 67.000 - An Giang 66.000 +1.000 Cần Thơ 66.000 -

Thị trường miền Bắc tăng mạnh trên diện rộng

Khu vực miền Bắc ghi nhận mức tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương. Hiện tại, giá giao dịch phổ biến từ 64.000 - 67.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai có mức tăng mạnh nhất (2.000 đồng/kg), đưa giá heo lên mức 66.000 đồng/kg. Hai địa phương Bắc Ninh và Hưng Yên hiện đang dẫn đầu khu vực với mức giá 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Bắc Ninh 67.000 +1.000 Hưng Yên 67.000 +1.000 Hà Nội 66.000 +1.000 Lào Cai 66.000 +2.000 Phú Thọ 66.000 +1.000 Tuyên Quang 65.000 +1.000 Sơn La 64.000 -

Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên duy trì đà tăng nhẹ

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi ghi nhận tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Gia Lai, Quảng Trị và Lâm Đồng. Mức giá thu mua toàn vùng hiện dao động từ 64.000 - 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực đạt 67.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa duy trì mức thấp nhất là 64.000 đồng/kg.

Điển hình kinh tế: Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại Nghệ An

Bên cạnh diễn biến sôi động của thị trường, các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học đang chứng minh hiệu quả vượt trội. Tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, mô hình của chị Nguyễn Thị Đào - một cán bộ nông nghiệp địa phương - là ví dụ điển hình về việc tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Với quy mô hơn 40 con heo thịt và 30 con heo nái, gia đình chị Đào áp dụng quy trình khép kín, tự chủ nguồn giống để giảm chi phí đầu vào và hạn chế lây nhiễm bệnh. Theo chia sẻ, mỗi năm gia đình xuất bán khoảng 80 con heo thịt và 350 - 400 con heo giống, mang lại tổng doanh thu từ 880 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí sản xuất, mô hình mang về lợi nhuận ròng khoảng 300 - 350 triệu đồng/năm.

Ông Lê Viết Hòa, Phó phòng Kinh tế xã Nghĩa Hành, đánh giá cao tính gương mẫu và hiệu quả của mô hình này. Việc thực hiện nghiêm ngặt tiêu độc khử trùng, tiêm phòng đầy đủ và kiểm soát người ra vào khu vực chăn nuôi là yếu tố then chốt giúp đàn heo phát triển ổn định, tạo niềm tin cho thương lái và các hộ chăn nuôi khác trong vùng học tập.