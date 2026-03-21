Giá heo hơi hôm nay 20/3: Nhiều địa phương miền Nam đạt mốc 68.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 20/3 đồng loạt tăng giá trên diện rộng. Mức giá cao nhất cả nước ghi nhận tại miền Nam đạt 68.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc dao động từ 64.000 - 67.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi ngày 20/3 tiếp tục duy trì đà tăng tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Hiện tại, giá thu mua heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg, với mức giá trần 68.000 đồng/kg xuất hiện tập trung tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.

Khu vực miền Nam: Xác lập mức giá cao nhất cả nước

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng thêm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đẩy giá bán ra dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg. Đáng chú ý, đây là khu vực sở hữu các địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước hiện nay.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM, Vĩnh Long 68.000 +1.000 Cà Mau 67.000 - An Giang, Cần Thơ 66.000 +1.000 (An Giang)

Khu vực miền Bắc: Tăng mạnh trên diện rộng

Thị trường miền Bắc ghi nhận mức tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương. Hiện giá giao dịch trong khu vực dao động từ 64.000 - 67.000 đồng/kg. Cụ thể, Bắc Ninh và Hưng Yên đang giữ mức giá cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Bắc Ninh, Hưng Yên 67.000 +1.000 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ 66.000 +1.000 đến +2.000 Lai Châu, Sơn La 64.000 +1.000 (Lai Châu)

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Đà tăng nhẹ

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Gia Lai, Quảng Trị và Lâm Đồng. Các địa phương còn lại giữ giá đi ngang, dao động phổ biến từ 64.000 - 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Điểm sáng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại Nghệ An

Bên cạnh biến động giá cả, việc chuyển đổi phương thức chăn nuôi sang hướng an toàn sinh học đang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân. Điển hình như mô hình của chị Nguyễn Thị Đào tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

Phát triển kinh tế từ chăn nuôi heo tại Nghệ An. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Với quy mô hơn 40 con heo thịt và 30 con heo nái, gia đình chị Đào áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, chủ động nguồn giống để giảm chi phí và hạn chế dịch bệnh. Với giá bán ổn định, mô hình này mang lại lợi nhuận ròng từ 300 - 350 triệu đồng/năm. Ông Lê Viết Hoà, Phó phòng Kinh tế xã Nghĩa Hành, đánh giá đây là mô hình tiêu biểu cần được khuyến khích nhân rộng để hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.