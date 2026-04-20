Giá heo hơi hôm nay 20/4: Miền Nam duy trì 69.000 đồng/kg, miền Bắc xuất hiện mốc giá mới Giá heo hơi ngày 20/4/2026 tiếp tục ổn định ở mức cao. Trong khi miền Nam giữ đỉnh 69.000 đồng/kg, thị trường miền Bắc ghi nhận tín hiệu tăng nhẹ tại Hưng Yên.

Thị trường heo hơi ngày 20/4/2026 ghi nhận trạng thái ổn định trên diện rộng với mức giá cao nhất đạt 69.000 đồng/kg tại khu vực miền Nam. Đáng chú ý, thị trường miền Bắc bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tăng nhẹ cục bộ, thiết lập mặt bằng giá mới tại một số địa phương trọng điểm.

Miền Nam giữ vững đỉnh giá 69.000 đồng/kg

Khu vực miền Nam tiếp tục là thị trường dẫn đầu cả nước về giá bán. Theo ghi nhận, mức giá 69.000 đồng/kg được duy trì ổn định tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long. Đây là ngưỡng giá cao nhất được ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay.

Tại các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi cũng dao động ở mức khá cao. Cụ thể, Cà Mau ổn định ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ cùng duy trì mức 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, nguồn cung và nhu cầu tại miền Nam đang ở trạng thái cân bằng trên nền giá cao.

Thị trường miền Bắc ghi nhận mốc giá mới tại Hưng Yên

Dù mặt bằng chung tại miền Bắc vẫn đi ngang, thị trường khu vực này đã xuất hiện điểm sáng tại Hưng Yên khi giá heo hơi tăng lên mức 66.000 đồng/kg. Đây hiện là mức giá cao nhất tại khu vực phía Bắc, cho thấy xu hướng tích cực đang bắt đầu lan tỏa từ các trung tâm chăn nuôi lớn.

Các địa phương trọng điểm khác như Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng vẫn giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg. Phần lớn các tỉnh thành còn lại bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Ninh Bình duy trì ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên ổn định

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi chưa ghi nhận biến động mới so với phiên giao dịch trước đó. Hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg, không thay đổi so với cuối tuần qua.

Các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh từ Quảng Trị đến Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Riêng Hà Tĩnh ghi nhận mức giá thấp hơn là 63.000 đồng/kg. Các chuyên gia dự báo thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn, với khả năng tăng nhẹ cục bộ tại các khu vực có nhu cầu tiêu thụ tốt và nguồn cung thắt chặt.